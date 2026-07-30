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Test (TST) 本日のテクニカル分析

Test (TST) 本日のテクニカル分析

Test 分析ページでは、AIによって生成された TST の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Test の分析内容について詳しくご覧ください。

Test (TST) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.015461--+35.34%+47.93%-29.59%
Test 価格について詳しく知る

Test テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Test の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 14
中立 2
購入 10
移動平均:売却売却 10中立 1購入 3
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01546
0.01545
R2
0.01545
0.01544
R1
0.01544
0.01544
PP
0.01543
0.01543
S1
0.01542
0.01542
S2
0.01541
0.01542
S3
0.0154
0.01541

Test 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.53M
$6.38 M
$6.91 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.02M
3日間のアクティブ購入額
$1.18 M
3日間のアクティブ売却額
$1.20 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$1.34 M
7日間のアクティブ売却額
$1.35 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Test 資本フロー

純流入TSTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.03 M0.02
2026-08-08-$0.71 M0.02
2026-08-07-$0.20 M0.01
2026-08-06-$0.26 M0.01
2026-08-05-$0.31 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Test (TST) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Test ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TST/USDT
$0.015461
$0.015461$0.015461
-0.84%
21.58M (USDT)
TST/USDC
$0.015502
$0.015502$0.015502
-0.33%
4.07M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

TST
TST
USD
USD

1 TST = 0.015461 USD

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