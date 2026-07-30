Test (TST) 本日のテクニカル分析 Test 分析ページでは、AIによって生成された TST の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Test の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Test (TST) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.015461 -- +35.34% +47.93% -29.59%

Test テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Test の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 14 中立 2 購入 10 移動平均 : 売却 売却 10 中立 1 購入 3 テクニカル指標 : 購入 売却 4 中立 1 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01546 0.01545 R2 0.01545 0.01544 R1 0.01544 0.01544 PP 0.01543 0.01543 S1 0.01542 0.01542 S2 0.01541 0.01542 S3 0.0154 0.01541

Test 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.53M $6.38 M $6.91 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.02M 3日間のアクティブ購入額 $1.18 M 3日間のアクティブ売却額 $1.20 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $1.34 M 7日間のアクティブ売却額 $1.35 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Test 資本フロー 純流入 TSTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 -$0.03 M 0.02 2026-08-08 -$0.71 M 0.02 2026-08-07 -$0.20 M 0.01 2026-08-06 -$0.26 M 0.01 2026-08-05 -$0.31 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Test (TST) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Test ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 TST / USDT $0.015461 $0.015461 $0.015461 -0.84% 21.58M (USDT) 取 引 TST / USDC $0.015502 $0.015502 $0.015502 -0.33% 4.07M (USDT) 取 引