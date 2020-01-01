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Swarm Network (TRUTH) 本日のテクニカル分析

Swarm Network (TRUTH) 本日のテクニカル分析

Swarm Network 分析ページでは、AIによって生成された TRUTH の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Swarm Network の分析内容について詳しくご覧ください。

Swarm Network (TRUTH) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.013612--+11.10%+20.67%-4.22%
Swarm Network 価格について詳しく知る

Swarm Network テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Swarm Network の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 2
購入 8
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:中立売却 6中立 2購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.013642
0.01364
R2
0.01364
0.013639
R1
0.013639
0.013639
PP
0.013637
0.013637
S1
0.013636
0.013636
S2
0.013635
0.013636
S3
0.013633
0.013635

Swarm Network 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.35M
$3.46 M
$3.80 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.04M
3日間のアクティブ購入額
$0.17 M
3日間のアクティブ売却額
$0.13 M
7日間のアクティブ売買差額
0.05M
7日間のアクティブ購入額
$0.36 M
7日間のアクティブ売却額
$0.31 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Swarm Network 資本フロー

純流入TRUTHUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Swarm Network についてさらに詳しく知る

MEXCの Swarm Network (TRUTH) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Swarm Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TRUTH/USDT
$0.013612
$0.013612$0.013612
-0.86%
18.86M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

TRUTH から USD の計算機

金額

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0.013612 USD

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