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OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 本日のテクニカル分析

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 本日のテクニカル分析

OFFICIAL TRUMP 分析ページでは、AIによって生成された TRUMP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で OFFICIAL TRUMP の分析内容について詳しくご覧ください。

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.502--+5.32%-7.06%-40.71%
OFFICIAL TRUMP 価格について詳しく知る

OFFICIAL TRUMP 資本フロー

純流入TRUMPUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M1.50
2026-08-08$0.44 M1.50
2026-08-07$0.15 M1.48
2026-08-06-$0.15 M1.46
2026-08-05-$0.39 M1.46

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、OFFICIAL TRUMP ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TRUMP/USDT
$1.501
$1.501$1.501
+0.33%
632.44K (USDT)
TRUMP/USDC
$1.502
$1.502$1.502
+0.40%
37.63K (USDT)
TRUMP/USD1
$1.502
$1.502$1.502
+0.53%
36.51K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

TRUMP
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USD
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1 TRUMP = 1.502 USD

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