Tren Finance の本日のライブ価格は 0.00007477 USD です。TREN から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで TREN の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Tren Finance価格(TREN)

1 TREN から USD へのライブ価格：

$0.00007474
$0.00007474
-0.50%1D
USD
Tren Finance (TREN) ライブ価格チャート
Tren Finance (TREN) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.00007298
$ 0.00007298
24H 最安値
$ 0.00007542
$ 0.00007542
24H 最高値

$ 0.00007298
$ 0.00007298

$ 0.00007542
$ 0.00007542

--
--

--
--

+1.10%

-0.50%

-13.34%

-13.34%

Tren Finance (TREN) のリアルタイム価格は $ 0.00007477 です。過去24時間、TREN は最低 $ 0.00007298 から最高 $ 0.00007542 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。TREN の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、TREN は過去1時間で +1.10%、過去24時間で -0.50% 、過去7日間で -13.34% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Tren Finance (TREN) 市場情報

--
--

$ 57.51K
$ 57.51K

$ 74.77K
$ 74.77K

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Tren Finance の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 57.51K です。TREN の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 74.77K です。

Tren Finance (TREN) 価格履歴 USD

Tren Finance の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.0000003756-0.50%
30日$ -0.00007493-50.06%
60日$ -0.00018033-70.69%
90日$ -0.00492523-98.51%
Tren Finance 本日の価格変動

本日 TREN は、 $ -0.0000003756 (-0.50%) の変動を記録しました。

Tren Finance 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.00007493 (-50.06%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Tren Finance 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、TREN は、 $ -0.00018033 (-70.69%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Tren Finance 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.00492523 (-98.51%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Tren Finance (TREN) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Tren Finance 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Tren Finance ( TREN ) とは何か

Tren Financeは、20以上の専門AIエージェントが人間の介入なしにすべての運用を管理する、初の完全自律型AIステーブルコイン借入プロトコルです。LPトークン、マネーマーケット預金、リステーキングされたポジションを担保に借入が可能で、何十億もの遊休資産の流動性を解放します。Trenのピアツーエージェントローンモデル「Malone」では、ユーザーはパーソナライズされた条件で直接借入が可能であり、NFT、既得トークン、新規上場資産などのあらゆるオンチェーン資産を、ユーザーの履歴に基づく個別条件で即座に担保として借入することができます。

Tren Finance は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Tren Finance への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- TREN のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Tren Finance に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Tren Finance の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Tren Finance 価格予測 (USD)

Tren Finance (TREN) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Tren Finance (TREN) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Tren Finance の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Tren Finance の価格予測 をチェック！

Tren Finance (TREN) トケノミクス

Tren Finance (TREN) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ TREN トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Tren Finance ( TREN ) の購入方法

Tren Finance の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Tren Finance 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

TREN を現地通貨に

1 Tren Finance (TREN) からVND
1.96757255
1 Tren Finance (TREN) からAUD
A$0.0001129027
1 Tren Finance (TREN) からGBP
0.0000553298
1 Tren Finance (TREN) からEUR
0.0000635545
1 Tren Finance (TREN) からUSD
$0.00007477
1 Tren Finance (TREN) からMYR
RM0.000314034
1 Tren Finance (TREN) からTRY
0.0031141705
1 Tren Finance (TREN) からJPY
¥0.01099119
1 Tren Finance (TREN) からARS
ARS$0.106509865
1 Tren Finance (TREN) からRUB
0.0061468417
1 Tren Finance (TREN) からINR
0.0066343421
1 Tren Finance (TREN) からIDR
Rp1.2461661682
1 Tren Finance (TREN) からKRW
0.1053098065
1 Tren Finance (TREN) からPHP
0.004329183
1 Tren Finance (TREN) からEGP
￡E.0.0035687721
1 Tren Finance (TREN) からBRL
R$0.0003985241
1 Tren Finance (TREN) からCAD
C$0.0001039303
1 Tren Finance (TREN) からBDT
0.0090957705
1 Tren Finance (TREN) からNGN
0.1094722524
1 Tren Finance (TREN) からCOP
$0.2909338085
1 Tren Finance (TREN) からZAR
R.0.0012875394
1 Tren Finance (TREN) からUAH
0.0030835148
1 Tren Finance (TREN) からTZS
T.Sh.0.18370989
1 Tren Finance (TREN) からVES
Bs0.01360814
1 Tren Finance (TREN) からCLP
$0.07215305
1 Tren Finance (TREN) からPKR
Rs0.0210320533
1 Tren Finance (TREN) からKZT
0.0409246118
1 Tren Finance (TREN) からTHB
฿0.0024180618
1 Tren Finance (TREN) からTWD
NT$0.0022722603
1 Tren Finance (TREN) からAED
د.إ0.0002744059
1 Tren Finance (TREN) からCHF
Fr0.0000590683
1 Tren Finance (TREN) からHKD
HK$0.0005817106
1 Tren Finance (TREN) からAMD
֏0.0286473778
1 Tren Finance (TREN) からMAD
.د.م0.0006796593
1 Tren Finance (TREN) からMXN
$0.0013750203
1 Tren Finance (TREN) からSAR
ريال0.0002796398
1 Tren Finance (TREN) からETB
Br0.0108483793
1 Tren Finance (TREN) からKES
KSh0.0096557978
1 Tren Finance (TREN) からJOD
د.أ0.00005301193
1 Tren Finance (TREN) からPLN
0.0002706674
1 Tren Finance (TREN) からRON
лв0.0003237541
1 Tren Finance (TREN) からSEK
kr0.0007005949
1 Tren Finance (TREN) からBGN
лв0.0001241182
1 Tren Finance (TREN) からHUF
Ft0.0247249436
1 Tren Finance (TREN) からCZK
0.0015447482
1 Tren Finance (TREN) からKWD
د.ك0.00002280485
1 Tren Finance (TREN) からILS
0.000246741
1 Tren Finance (TREN) からBOB
Bs0.000515913
1 Tren Finance (TREN) からAZN
0.000127109
1 Tren Finance (TREN) からTJS
SM0.0006961087
1 Tren Finance (TREN) からGEL
0.0002033744
1 Tren Finance (TREN) からAOA
Kz0.0685334343
1 Tren Finance (TREN) からBHD
.د.ب0.00002811352
1 Tren Finance (TREN) からBMD
$0.00007477
1 Tren Finance (TREN) からDKK
kr0.0004755372
1 Tren Finance (TREN) からHNL
L0.0019552355
1 Tren Finance (TREN) からMUR
0.0033878287
1 Tren Finance (TREN) からNAD
$0.0012882871
1 Tren Finance (TREN) からNOK
kr0.0007439615
1 Tren Finance (TREN) からNZD
$0.0001278567
1 Tren Finance (TREN) からPAB
B/.0.00007477
1 Tren Finance (TREN) からPGK
K0.0003177725
1 Tren Finance (TREN) からQAR
ر.ق0.0002721628
1 Tren Finance (TREN) からRSD
дин.0.0074598029
1 Tren Finance (TREN) からUZS
soʻm0.9008431663
1 Tren Finance (TREN) からALL
L0.0061603003
1 Tren Finance (TREN) からANG
ƒ0.0001338383
1 Tren Finance (TREN) からAWG
ƒ0.000134586
1 Tren Finance (TREN) からBBD
$0.00014954
1 Tren Finance (TREN) からBAM
KM0.0001241182
1 Tren Finance (TREN) からBIF
Fr0.21989857
1 Tren Finance (TREN) からBND
$0.0000957056
1 Tren Finance (TREN) からBSD
$0.00007477
1 Tren Finance (TREN) からJMD
$0.0120050712
1 Tren Finance (TREN) からKHR
0.3002808062
1 Tren Finance (TREN) からKMF
Fr0.03132863
1 Tren Finance (TREN) からLAK
1.6254347501
1 Tren Finance (TREN) からLKR
Rs0.0226089526
1 Tren Finance (TREN) からMDL
L0.0012516498
1 Tren Finance (TREN) からMGA
Ar0.3337942156
1 Tren Finance (TREN) からMOP
P0.0005989077
1 Tren Finance (TREN) からMVR
0.001143981
1 Tren Finance (TREN) からMWK
MK0.1298089447
1 Tren Finance (TREN) からMZN
MT0.004777803
1 Tren Finance (TREN) からNPR
Rs0.010632294
1 Tren Finance (TREN) からPYG
0.52653034
1 Tren Finance (TREN) からRWF
Fr0.10819219
1 Tren Finance (TREN) からSBD
$0.0006161048
1 Tren Finance (TREN) からSCR
0.0010931374
1 Tren Finance (TREN) からSRD
$0.002848737
1 Tren Finance (TREN) からSVC
$0.0006534898
1 Tren Finance (TREN) からSZL
L0.0012875394
1 Tren Finance (TREN) からTMT
m0.000261695
1 Tren Finance (TREN) からTND
د.ت0.00021773024
1 Tren Finance (TREN) からTTD
$0.0005061929
1 Tren Finance (TREN) からUGX
Sh0.2587042
1 Tren Finance (TREN) からXAF
Fr0.04172166
1 Tren Finance (TREN) からXCD
$0.000201879
1 Tren Finance (TREN) からXOF
Fr0.04172166
1 Tren Finance (TREN) からXPF
Fr0.00755177
1 Tren Finance (TREN) からBWP
P0.0009929456
1 Tren Finance (TREN) からBZD
$0.0001502877
1 Tren Finance (TREN) からCVE
$0.0070216507
1 Tren Finance (TREN) からDJF
Fr0.01330906
1 Tren Finance (TREN) からDOP
$0.004680602
1 Tren Finance (TREN) からDZD
د.ج0.0096812196
1 Tren Finance (TREN) からFJD
$0.0001682325
1 Tren Finance (TREN) からGNF
Fr0.65012515
1 Tren Finance (TREN) からGTQ
Q0.0005727382
1 Tren Finance (TREN) からGYD
$0.0156351547
1 Tren Finance (TREN) からISK
kr0.0089724

Tren Finance資料

Tren Finance についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Tren Financeウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Tren Finance に関するその他の質問

Tren Finance (TREN) の本日の価値はいくらですか？
TREN の USD でのライブ価格は 0.00007477 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の TREN から USD の価格はいくらですか？
TREN から USD の現在価格は $ 0.00007477 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Tren Finance の時価総額はいくらですか？
TREN の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
TREN の循環供給量はどれくらいですか？
TREN の循環供給量は -- USD です。
TREN の史上最高値（ATH）はいくらですか？
TREN は史上最高値 -- USD に達しました。
TREN の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
TREN の史上最安値は -- USD です。
TREN の取引高はいくらですか？
TREN の24 時間ライブ取引高は $ 57.51K USD です。
TREN は今年さらに上昇しますか？
TREN は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、TREN 価格予測 をご覧ください。
Tren Finance (TREN) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-04 13:39:16オンチェーン・データ
米国イーサリアム現物ETFは昨日2億3350万ドルの純流入を記録
10-04 11:26:38業界の最新情報
USDCの発行額が750億を超え、市場シェアは24.9%に達する
10-03 10:20:00業界の最新情報
暗号資産の時価総額が4.2兆ドルを超え、24時間で2.3%増加
10-03 05:17:00業界の最新情報
ビットコインが8月中旬以来初めて12万ドルの大台を突破 AI: ビットコインが8月中旬以来初めて12万ドルの大台を突破
10-01 14:11:00業界の最新情報
昨日、米国のイーサリアム現物ETFは1億2750万ドルの純流入を記録し、ビットコイン現物ETFは4億3000万ドルの純流入を記録した
09-30 18:14:00業界の最新情報
現在の主要暗号資産取引所とDEXの資金調達率は、市場が若干弱気に偏った中立状態であることを示しています

MEXCのマージン先物リターン：取引からの二重収入獲得の機会と課題

October 3, 2025

スマートなトレーディング、ゼロ手数料：MEXCのAI支援注文がゲームを変えている理由

October 3, 2025

GameFi 2.0: トークン経済がブロックチェーンゲームの未来を決定する理由

October 3, 2025
$0.00007474
