Treehouse (TREE) 本日のテクニカル分析 Treehouse 分析ページでは、AIによって生成された TREE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Treehouse の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Treehouse (TREE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.03688 -- +4.21% -13.76% -50.21%

Treehouse テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Treehouse の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 15 中立 3 購入 8 移動平均 : 強い売り 売却 11 中立 1 購入 2 テクニカル指標 : 購入 売却 4 中立 2 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.03681 0.0368 R2 0.0368 0.03679 R1 0.03679 0.03679 PP 0.03678 0.03678 S1 0.03677 0.03677 S2 0.03676 0.03677 S3 0.03675 0.03676

Treehouse 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.31M $4.68 M $4.99 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.01 M 3日間のアクティブ売却額 $0.00 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.01 M 7日間のアクティブ売却額 $0.01 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Treehouse 資本フロー 純流入 TREEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 -$0.01 M 0.04 2026-08-08 -$0.08 M 0.04 2026-08-07 -$0.15 M 0.04 2026-08-06 -$0.25 M 0.04 2026-08-05 -$0.15 M 0.04 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Treehouse (TREE) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Treehouse ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 TREE / USDT $0.03688 $0.03688 $0.03688 +0.35% 2.04M (USDT) 取 引