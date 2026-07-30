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Treehouse (TREE) 本日のテクニカル分析

Treehouse (TREE) 本日のテクニカル分析

Treehouse 分析ページでは、AIによって生成された TREE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Treehouse の分析内容について詳しくご覧ください。

Treehouse (TREE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.03688--+4.21%-13.76%-50.21%
Treehouse 価格について詳しく知る

Treehouse テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Treehouse の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 3
購入 8
移動平均:強い売り売却 11中立 1購入 2
テクニカル指標:購入売却 4中立 2購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.03681
0.0368
R2
0.0368
0.03679
R1
0.03679
0.03679
PP
0.03678
0.03678
S1
0.03677
0.03677
S2
0.03676
0.03677
S3
0.03675
0.03676

Treehouse 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.31M
$4.68 M
$4.99 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.01 M
3日間のアクティブ売却額
$0.00 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.01 M
7日間のアクティブ売却額
$0.01 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Treehouse 資本フロー

純流入TREEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.01 M0.04
2026-08-08-$0.08 M0.04
2026-08-07-$0.15 M0.04
2026-08-06-$0.25 M0.04
2026-08-05-$0.15 M0.04

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、Treehouse ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TREE/USDT
$0.03688
$0.03688$0.03688
+0.35%
2.04M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

TREE
TREE
USD
USD

1 TREE = 0.03688 USD

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