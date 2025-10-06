THINK Token の本日のライブ価格は 0.00529 USD です。THINK から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで THINK の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。THINK Token の本日のライブ価格は 0.00529 USD です。THINK から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで THINK の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

THINK Token ロゴ

THINK Token価格(THINK)

1 THINK から USD へのライブ価格：

$0.00529
$0.00529$0.00529
+4.33%1D
USD
THINK Token (THINK) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:13:07 (UTC+8)

THINK Token (THINK) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.00486
$ 0.00486$ 0.00486
24H 最安値
$ 0.00539
$ 0.00539$ 0.00539
24H 最高値

$ 0.00486
$ 0.00486$ 0.00486

$ 0.00539
$ 0.00539$ 0.00539

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356

-0.19%

+4.33%

-12.42%

-12.42%

THINK Token (THINK) のリアルタイム価格は $ 0.00529 です。過去24時間、THINK は最低 $ 0.00486 から最高 $ 0.00539 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。THINK の史上最高値は $ 0.09159672574773454 で、史上最安値は $ 0.004525510452854356 です。

短期的なパフォーマンスでは、THINK は過去1時間で -0.19%、過去24時間で +4.33% 、過去7日間で -12.42% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

THINK Token (THINK) 市場情報

No.3802

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 101.21K
$ 101.21K$ 101.21K

$ 5.29M
$ 5.29M$ 5.29M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

THINK Token の現在の時価総額は $ 0.00、24時間取引高は $ 101.21K です。THINK の循環供給量は 0.00、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 5.29M です。

THINK Token (THINK) 価格履歴 USD

THINK Token の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.0002196+4.33%
30日$ -0.00666-55.74%
60日$ -0.01366-72.09%
90日$ -0.00471-47.10%
THINK Token 本日の価格変動

本日 THINK は、 $ +0.0002196 (+4.33%) の変動を記録しました。

THINK Token 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.00666 (-55.74%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

THINK Token 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、THINK は、 $ -0.01366 (-72.09%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

THINK Token 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.00471 (-47.10%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

THINK Token (THINK) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

THINK Token 価格履歴ページ を今すぐチェック。

THINK Token ( THINK ) とは何か

THINK Token は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 THINK Token への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- THINK のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で THINK Token に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が THINK Token の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

THINK Token 価格予測 (USD)

THINK Token (THINK) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの THINK Token (THINK) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば THINK Token の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ THINK Token の価格予測 をチェック！

THINK Token (THINK) トケノミクス

THINK Token (THINK) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ THINK トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

THINK Token ( THINK ) の購入方法

THINK Token の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの THINK Token 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

THINK を現地通貨に

THINK Token資料

THINK Token についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式THINK Tokenウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： THINK Token に関するその他の質問

THINK Token (THINK) の本日の価値はいくらですか？
THINK の USD でのライブ価格は 0.00529 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の THINK から USD の価格はいくらですか？
THINK から USD の現在価格は $ 0.00529 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
THINK Token の時価総額はいくらですか？
THINK の時価総額は $ 0.00 USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
THINK の循環供給量はどれくらいですか？
THINK の循環供給量は 0.00 USD です。
THINK の史上最高値（ATH）はいくらですか？
THINK は史上最高値 0.09159672574773454 USD に達しました。
THINK の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
THINK の史上最安値は 0.004525510452854356 USD です。
THINK の取引高はいくらですか？
THINK の24 時間ライブ取引高は $ 101.21K USD です。
THINK は今年さらに上昇しますか？
THINK は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、THINK 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:13:07 (UTC+8)

トップニュース

