TENDIES (TENDIES) 本日のテクニカル分析 TENDIES 分析ページでは、AIによって生成された TENDIES の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で TENDIES の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

TENDIES (TENDIES) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01818 -- +58.91% +354.50% +354.50%

TENDIES テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる TENDIES の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 16 中立 1 購入 9 移動平均 : 強い売り 売却 13 中立 0 購入 1 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 1 購入 8 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01836 0.01831 R2 0.01831 0.01828 R1 0.01828 0.01826 PP 0.01823 0.01823 S1 0.0182 0.0182 S2 0.01815 0.01818 S3 0.01812 0.01815

TENDIES 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.01M $0.06 M $0.07 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.00 M 3日間のアクティブ売却額 $0.00 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.09 M 7日間のアクティブ売却額 $0.09 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 TENDIES 資本フロー 純流入 TENDIESUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの TENDIES (TENDIES) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、TENDIES ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 TENDIES / USD1 $0.01826 $0.01826 $0.01826 +2.35% 2.89M (USDT) 取 引 TENDIES / USDT $0.01818 $0.01818 $0.01818 +0.66% 3.34M (USDT) 取 引