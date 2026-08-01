Tea Protocol 本日の価格

Tea Protocol (TEA) の本日のライブ価格は ¥ 0.00004412 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の TEA から JPY への変換レートは、¥ 0.00004412 につき TEA です。

Tea Protocol は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- TEA です。直近24時間の TEA は、¥ 0.0000438 (安値) から ¥ 0.00004489 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、TEA は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -0.66% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 4.28K に達しました。

Tea Protocol (TEA) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 4.28K¥ 4.28K ¥ 4.28K 完全希薄化後時価総額 ¥ 4.41M¥ 4.41M ¥ 4.41M 循環供給量 ---- -- 総供給量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 パブリックブロックチェーン ETH

Tea Protocol の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 4.28K です。TEA の循環供給量は --、総供給量は 100000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4.41M です。