暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Overtake のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Overtake のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

TAKE についての詳細

TAKE 価格情報

TAKE とは

TAKE ホワイトペーパー

TAKE 公式ウェブサイト

TAKE トケノミクス

TAKE 価格予測

TAKE 履歴

TAKE 購入ガイド

TAKE から法定通貨への変換

TAKE 現物

TAKE USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Overtake (TAKE) 本日のテクニカル分析

Overtake (TAKE) 本日のテクニカル分析

Overtake 分析ページでは、AIによって生成された TAKE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Overtake の分析内容について詳しくご覧ください。

Overtake (TAKE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.06219--+139.19%+197.55%+104.90%
Overtake 価格について詳しく知る

Overtake テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Overtake の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 12
中立 2
購入 12
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:強い買い売却 2中立 2購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.06259
0.0625
R2
0.0625
0.06244
R1
0.06245
0.06241
PP
0.06236
0.06236
S1
0.06231
0.0623
S2
0.06222
0.06227
S3
0.06217
0.06222

Overtake 市場シグナル

現在の未約定注文数量
1.15M
$10.03 M
$8.88 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$1.44 M
3日間のアクティブ売却額
$1.44 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.03M
7日間のアクティブ購入額
$4.33 M
7日間のアクティブ売却額
$4.36 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Overtake 資本フロー

純流入TAKEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.03 M0.06
2026-08-07$0.01 M0.07
2026-08-06$0.00 M0.07
2026-08-05$0.01 M0.05
2026-08-04$0.00 M0.04

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Overtake についてさらに詳しく知る

MEXCの Overtake (TAKE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Overtake ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TAKE/USDT
$0.06219
$0.06219$0.06219
+5.21%
3.44M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

TAKE から USD の計算機

金額

TAKE
TAKE
USD
USD

1 TAKE = 0.06219 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック