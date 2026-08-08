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TAC (TAC) 本日のテクニカル分析

TAC (TAC) 本日のテクニカル分析

TAC 分析ページでは、AIによって生成された TAC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で TAC の分析内容について詳しくご覧ください。

TAC (TAC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.003165---1.90%-13.98%-84.21%
TAC 価格について詳しく知る

TAC テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる TAC の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 1
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.003199
0.003198
R2
0.003198
0.003197
R1
0.003196
0.003196
PP
0.003195
0.003195
S1
0.003193
0.003194
S2
0.003192
0.003193
S3
0.00319
0.003192

TAC 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.47M
$3.90 M
$4.37 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.03 M
3日間のアクティブ売却額
$0.03 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.20 M
7日間のアクティブ売却額
$0.19 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

TAC 資本フロー

純流入TACUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.03 M0.00
2026-08-07-$0.07 M0.00
2026-08-06-$0.08 M0.00
2026-08-05-$0.09 M0.00
2026-08-04-$0.03 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、TAC ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TAC/USDT
$0.003166
$0.003166$0.003166
+0.31%
29.66M (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

TAC
TAC
USD
USD

1 TAC = 0.003165 USD

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