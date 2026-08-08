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Maple Finance (SYRUP) 本日のテクニカル分析

Maple Finance (SYRUP) 本日のテクニカル分析

Maple Finance 分析ページでは、AIによって生成された SYRUP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Maple Finance の分析内容について詳しくご覧ください。

Maple Finance (SYRUP) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.15027---4.27%-8.09%-42.60%
Maple Finance 価格について詳しく知る

Maple Finance テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Maple Finance の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 6
中立 4
購入 16
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 6中立 4購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1503
0.1502
R2
0.1502
0.1502
R1
0.1502
0.1502
PP
0.1501
0.1501
S1
0.1501
0.1501
S2
0.15
0.1501
S3
0.15
0.15

Maple Finance 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.12M
$1.69 M
$1.57 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.10 M
3日間のアクティブ売却額
$0.07 M
7日間のアクティブ売買差額
0.15M
7日間のアクティブ購入額
$0.63 M
7日間のアクティブ売却額
$0.48 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Maple Finance 資本フロー

純流入SYRUPUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.06 M0.15
2026-08-07$0.03 M0.15
2026-08-06-$0.15 M0.16
2026-08-05-$0.04 M0.16
2026-08-04$0.06 M0.16

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Maple Finance (SYRUP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Maple Finance ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SYRUP/USDT
$0.15027
$0.15027$0.15027
-0.12%
405.19K (USDT)
SYRUP/USDC
$0.1503
$0.1503$0.1503
-0.06%
359.24K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

SYRUP
SYRUP
USD
USD

1 SYRUP = 0.15026 USD

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