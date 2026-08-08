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Space and Time (SXT) 本日のテクニカル分析

Space and Time (SXT) 本日のテクニカル分析

Space and Time 分析ページでは、AIによって生成された SXT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Space and Time の分析内容について詳しくご覧ください。

Space and Time (SXT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.007167--+4.59%+0.84%-49.57%
Space and Time 価格について詳しく知る

Space and Time テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Space and Time の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 12
中立 4
購入 10
移動平均:売却売却 10中立 1購入 3
テクニカル指標:購入売却 2中立 3購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.007163
0.007161
R2
0.007161
0.00716
R1
0.00716
0.00716
PP
0.007158
0.007158
S1
0.007157
0.007157
S2
0.007156
0.007157
S3
0.007155
0.007156

Space and Time 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.30M
$1.26 M
$1.56 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.15 M
3日間のアクティブ売却額
$0.13 M
7日間のアクティブ売買差額
0.05M
7日間のアクティブ購入額
$0.35 M
7日間のアクティブ売却額
$0.30 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Space and Time 資本フロー

純流入SXTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.08 M0.01
2026-08-07$0.04 M0.01
2026-08-06-$0.17 M0.01
2026-08-05-$0.10 M0.01
2026-08-04$0.04 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Space and Time についてさらに詳しく知る

MEXCの Space and Time (SXT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Space and Time ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SXT/USDT
$0.007167
$0.007167$0.007167
+0.40%
11.03M (USDT)
SXT/USDC
$0.007158
$0.007158$0.007158
+0.19%
7.07M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

SXT
SXT
USD
USD

1 SXT = 0.007167 USD

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