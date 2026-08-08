Space and Time (SXT) 本日のテクニカル分析 Space and Time 分析ページでは、AIによって生成された SXT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Space and Time の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Space and Time (SXT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.007167 -- +4.59% +0.84% -49.57%

Space and Time テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Space and Time の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 12 中立 4 購入 10 移動平均 : 売却 売却 10 中立 1 購入 3 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 3 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.007163 0.007161 R2 0.007161 0.00716 R1 0.00716 0.00716 PP 0.007158 0.007158 S1 0.007157 0.007157 S2 0.007156 0.007157 S3 0.007155 0.007156

Space and Time 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.30M $1.26 M $1.56 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.15 M 3日間のアクティブ売却額 $0.13 M 7日間のアクティブ売買差額 0.05M 7日間のアクティブ購入額 $0.35 M 7日間のアクティブ売却額 $0.30 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Space and Time 資本フロー 純流入 SXTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.08 M 0.01 2026-08-07 $0.04 M 0.01 2026-08-06 -$0.17 M 0.01 2026-08-05 -$0.10 M 0.01 2026-08-04 $0.04 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Space and Time (SXT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Space and Time ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 SXT / USDT $0.007167 $0.007167 $0.007167 +0.40% 11.03M (USDT) 取 引 SXT / USDC $0.007158 $0.007158 $0.007158 +0.19% 7.07M (USDT) 取 引