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Supra (SUPRA) 本日のテクニカル分析

Supra (SUPRA) 本日のテクニカル分析

Supra 分析ページでは、AIによって生成された SUPRA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Supra の分析内容について詳しくご覧ください。

Supra (SUPRA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0001897---5.11%-8.19%-49.67%
Supra 価格について詳しく知る

Supra テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Supra の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 4
購入 6
移動平均:強い売り売却 13中立 0購入 1
テクニカル指標:購入売却 3中立 4購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0001899
0.0001897
R2
0.0001897
0.0001896
R1
0.0001895
0.0001895
PP
0.0001893
0.0001893
S1
0.0001891
0.0001892
S2
0.0001889
0.0001891
S3
0.0001887
0.0001889

Supra 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.19M
$0.34 M
$0.52 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.02 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.05 M
7日間のアクティブ売却額
$0.05 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Supra 資本フロー

純流入SUPRAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.00
2026-08-07$0.00 M0.00
2026-08-06$0.00 M0.00
2026-08-05$0.00 M0.00
2026-08-04-$0.01 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Supra (SUPRA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Supra ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SUPRA/USDT
$0.0001897
$0.0001897$0.0001897
+0.15%
497.66M (USDT)
SUPRA/USDC
$0.0001893
$0.0001893$0.0001893
-0.05%
296.14M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

SUPRA
SUPRA
USD
USD

1 SUPRA = 0.0001897 USD

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