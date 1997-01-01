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StonkBroker (STONKBROKER) 本日のテクニカル分析

StonkBroker (STONKBROKER) 本日のテクニカル分析

StonkBroker 分析ページでは、AIによって生成された STONKBROKER の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で StonkBroker の分析内容について詳しくご覧ください。

StonkBroker (STONKBROKER) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.029703--+128.29%+5,840.60%+5,840.60%
StonkBroker 価格について詳しく知る

StonkBroker テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる StonkBroker の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 3
購入 13
移動平均:購入売却 4中立 0購入 10
テクニカル指標:売却売却 6中立 3購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.029764
0.029759
R2
0.029759
0.029756
R1
0.029757
0.029755
PP
0.029752
0.029752
S1
0.02975
0.029749
S2
0.029745
0.029748
S3
0.029743
0.029745

StonkBroker 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.08 M
3日間のアクティブ売却額
$0.09 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.14 M
7日間のアクティブ売却額
$0.15 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

StonkBroker 資本フロー

純流入STONKBROKERUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの StonkBroker (STONKBROKER) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、StonkBroker ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
STONKBROKER/USD1
$0.029234
$0.029234$0.029234
-2.07%
1.97M (USDT)
STONKBROKER/USDT
$0.029703
$0.029703$0.029703
-1.59%
3.60M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

STONKBROKER
STONKBROKER
USD
USD

1 STONKBROKER = 0.029703 USD

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