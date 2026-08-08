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Stakestone (STO) 本日のテクニカル分析

Stakestone (STO) 本日のテクニカル分析

Stakestone 分析ページでは、AIによって生成された STO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Stakestone の分析内容について詳しくご覧ください。

Stakestone (STO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.03906--+5.11%-12.17%-55.66%
Stakestone 価格について詳しく知る

Stakestone テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Stakestone の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 6
中立 3
購入 17
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 6中立 3購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.03908
0.03908
R2
0.03908
0.03907
R1
0.03907
0.03907
PP
0.03907
0.03907
S1
0.03906
0.03906
S2
0.03906
0.03906
S3
0.03905
0.03906

Stakestone 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.70M
$3.83 M
$4.53 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.23 M
3日間のアクティブ売却額
$0.26 M
7日間のアクティブ売買差額
0.04M
7日間のアクティブ購入額
$1.39 M
7日間のアクティブ売却額
$1.35 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Stakestone 資本フロー

純流入STOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.08 M0.04
2026-08-07-$0.08 M0.04
2026-08-06-$0.05 M0.04
2026-08-05-$0.33 M0.04
2026-08-04$0.40 M0.05

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Stakestone についてさらに詳しく知る

MEXCの Stakestone (STO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Stakestone ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
STO/USDT
$0.03904
$0.03904$0.03904
+0.43%
1.57M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

STO
STO
USD
USD

1 STO = 0.03905 USD

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