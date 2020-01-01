Starpower (STAR) 本日のテクニカル分析
Starpower 分析ページでは、AIによって生成された STAR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Starpower の分析内容について詳しくご覧ください。
Starpower (STAR) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.0966
|--
|+24.80%
|-24.30%
|-3.40%
Starpower テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Starpower の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 16
中立 1
購入 9
|移動平均:
|売却
|売却 9
|中立 0
|購入 5
|テクニカル指標:
|売却
|売却 7
|中立 1
|購入 4
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.09643
0.09641
R2
0.09641
0.09638
R1
0.09637
0.09637
PP
0.09635
0.09635
S1
0.09631
0.09632
S2
0.09629
0.09631
S3
0.09625
0.09629
Starpower 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.26M
$2.22 M
$2.48 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.08 M
3日間のアクティブ売却額
$0.09 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.39 M
7日間のアクティブ売却額
$0.39 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Starpower 資本フロー
純流入STARUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.0966
$0.0966$0.0966
-3.40%
464.32K (USDT)
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