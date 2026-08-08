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STABLE (STABLE) 本日のテクニカル分析

STABLE (STABLE) 本日のテクニカル分析

STABLE 分析ページでは、AIによって生成された STABLE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で STABLE の分析内容について詳しくご覧ください。

STABLE (STABLE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.033182---1.57%-7.38%-2.77%
STABLE 価格について詳しく知る

STABLE テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる STABLE の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 9
中立 7
購入 10
移動平均:売却売却 7中立 3購入 4
テクニカル指標:購入売却 2中立 4購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.03308
0.03307
R2
0.03307
0.03307
R1
0.03307
0.03307
PP
0.03306
0.03306
S1
0.03306
0.03306
S2
0.03305
0.03306
S3
0.03305
0.03305

STABLE 市場シグナル

現在の未約定注文数量
1.28M
$11.79 M
$10.51 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.02 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.12 M
7日間のアクティブ売却額
$0.10 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

STABLE 資本フロー

純流入STABLEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.05 M0.03
2026-08-07$0.01 M0.03
2026-08-06$0.00 M0.03
2026-08-05$0.01 M0.03
2026-08-04$0.01 M0.03

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの STABLE (STABLE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、STABLE ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
STABLE/USDT
$0.033172
$0.033172$0.033172
+0.27%
3.36M (USDT)
STABLE/USDC
$0.033232
$0.033232$0.033232
+0.56%
1.67M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

STABLE
STABLE
USD
USD

1 STABLE = 0.033182 USD

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