暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、SPX6900 のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、SPX6900 のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

SPX についての詳細

SPX 価格情報

SPX とは

SPX ホワイトペーパー

SPX 公式ウェブサイト

SPX トケノミクス

SPX 価格予測

SPX 履歴

SPX 購入ガイド

SPX から法定通貨への変換

SPX 現物

SPX USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

SPX6900 (SPX) 本日のテクニカル分析

SPX6900 (SPX) 本日のテクニカル分析

SPX6900 分析ページでは、AIによって生成された SPX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SPX6900 の分析内容について詳しくご覧ください。

SPX6900 (SPX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.3282--+1.86%-12.44%-31.57%
SPX6900 価格について詳しく知る

SPX6900 テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SPX6900 の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 2
購入 17
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.3284
0.3283
R2
0.3283
0.3282
R1
0.3282
0.3282
PP
0.3281
0.3281
S1
0.328
0.328
S2
0.3279
0.328
S3
0.3278
0.3279

SPX6900 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.03M
$2.48 M
$2.45 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.10M
3日間のアクティブ購入額
$0.93 M
3日間のアクティブ売却額
$0.82 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.03M
7日間のアクティブ購入額
$3.68 M
7日間のアクティブ売却額
$3.71 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

SPX6900 資本フロー

純流入SPXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.54 M0.33
2026-08-07-$0.69 M0.33
2026-08-06-$1.38 M0.33
2026-08-05-$0.65 M0.33
2026-08-04-$0.52 M0.33

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

SPX6900 についてさらに詳しく知る

MEXCの SPX6900 (SPX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、SPX6900 ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SPX/USDT
$0.3282
$0.3282$0.3282
+0.03%
367.77K (USDT)
SPX/USDC
$0.3283
$0.3283$0.3283
+0.09%
165.60K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

SPX から USD の計算機

金額

SPX
SPX
USD
USD

1 SPX = 0.3282 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック