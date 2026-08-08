Spark (SPK) 本日のテクニカル分析 Spark 分析ページでは、AIによって生成された SPK の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Spark の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Spark (SPK) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01478 -- -7.92% -14.92% -61.59%

Spark テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Spark の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 13 中立 4 購入 9 移動平均 : 強い売り 売却 10 中立 3 購入 1 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 1 購入 8 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01476 0.01476 R2 0.01476 0.01475 R1 0.01475 0.01475 PP 0.01475 0.01475 S1 0.01474 0.01474 S2 0.01474 0.01474 S3 0.01473 0.01474

Spark 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.34M $8.29 M $8.63 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.64 M 3日間のアクティブ売却額 $0.65 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.99 M 7日間のアクティブ売却額 $1.00 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Spark 資本フロー 純流入 SPKUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.03 M 0.01 2026-08-07 -$0.07 M 0.02 2026-08-06 $0.00 M 0.02 2026-08-05 -$0.07 M 0.02 2026-08-04 $0.04 M 0.02 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Spark (SPK) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Spark ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 SPK / USDT $0.01478 $0.01478 $0.01478 +0.13% 4.01M (USDT) 取 引 SPK / USDC $0.01477 $0.01477 $0.01477 +0.33% 3.70M (USDT) 取 引