Spacecoin (SPACE) 本日のテクニカル分析 Spacecoin 分析ページでは、AIによって生成された SPACE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Spacecoin の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Spacecoin (SPACE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.005584 -- -9.66% -12.39% -34.28%

Spacecoin テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Spacecoin の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 2 中立 6 購入 18 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 3 購入 10 テクニカル指標 : 強い買い 売却 1 中立 3 購入 8 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.005594 0.005593 R2 0.005593 0.005591 R1 0.005591 0.005591 PP 0.00559 0.00559 S1 0.005588 0.005588 S2 0.005587 0.005588 S3 0.005585 0.005587

Spacecoin 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.08M $1.45 M $1.53 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.07 M 3日間のアクティブ売却額 $0.06 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.14 M 7日間のアクティブ売却額 $0.13 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Spacecoin 資本フロー 純流入 SPACEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 0.01 2026-08-07 -$0.03 M 0.01 2026-08-06 -$0.02 M 0.01 2026-08-05 -$0.01 M 0.01 2026-08-04 $0.02 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Spacecoin (SPACE) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Spacecoin ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 SPACE / USDT $0.005584 $0.005584 $0.005584 -0.45% 19.86M (USDT) 取 引