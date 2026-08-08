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Solstice Finance (SLX) 本日のテクニカル分析

Solstice Finance (SLX) 本日のテクニカル分析

Solstice Finance 分析ページでは、AIによって生成された SLX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Solstice Finance の分析内容について詳しくご覧ください。

Solstice Finance (SLX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.08974--+5.97%-46.04%+139.30%
Solstice Finance 価格について詳しく知る

Solstice Finance テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Solstice Finance の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 12
中立 7
購入 7
移動平均:強い売り売却 10中立 3購入 1
テクニカル指標:購入売却 2中立 4購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0901
0.09
R2
0.09
0.0899
R1
0.0899
0.0899
PP
0.0898
0.0898
S1
0.0897
0.0897
S2
0.0896
0.0897
S3
0.0895
0.0896

Solstice Finance 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.31M
$3.44 M
$3.74 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.09M
3日間のアクティブ購入額
$1.84 M
3日間のアクティブ売却額
$1.75 M
7日間のアクティブ売買差額
0.08M
7日間のアクティブ購入額
$4.50 M
7日間のアクティブ売却額
$4.42 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Solstice Finance 資本フロー

純流入SLXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.62 M0.09
2026-08-07-$0.14 M0.08
2026-08-06-$0.05 M0.08
2026-08-05$0.03 M0.08
2026-08-04-$0.07 M0.08

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Solstice Finance についてさらに詳しく知る

MEXCの Solstice Finance (SLX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Solstice Finance ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SLX/USDT
$0.08974
$0.08974$0.08974
-0.27%
8.10M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

SLX
SLX
USD
USD

1 SLX = 0.08974 USD

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