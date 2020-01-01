SkyAI (SKYAI) 本日のテクニカル分析 SkyAI 分析ページでは、AIによって生成された SKYAI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SkyAI の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

SkyAI (SKYAI) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.12264 -- +373.33% +237.75% -77.02%

SkyAI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SkyAI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 5 中立 4 購入 17 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 0 購入 13 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 4 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.12328 0.12292 R2 0.12292 0.12271 R1 0.12274 0.12258 PP 0.12238 0.12238 S1 0.1222 0.12217 S2 0.12184 0.12204 S3 0.12166 0.12184

SkyAI 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.73M $5.85 M $6.58 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.15M 3日間のアクティブ購入額 $77.08 M 3日間のアクティブ売却額 $77.23 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.35M 7日間のアクティブ購入額 $139.06 M 7日間のアクティブ売却額 $139.41 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 SkyAI 資本フロー 純流入 SKYAIUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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