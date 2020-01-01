SkyAI (SKYAI) 本日のテクニカル分析
SkyAI 分析ページでは、AIによって生成された SKYAI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SkyAI の分析内容について詳しくご覧ください。
SkyAI (SKYAI) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.12264
|--
|+373.33%
|+237.75%
|-77.02%
SkyAI テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SkyAI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
購入
売却 5
中立 4
購入 17
|移動平均:
|強い買い
|売却 1
|中立 0
|購入 13
|テクニカル指標:
|中立
|売却 4
|中立 4
|購入 4
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.12328
0.12292
R2
0.12292
0.12271
R1
0.12274
0.12258
PP
0.12238
0.12238
S1
0.1222
0.12217
S2
0.12184
0.12204
S3
0.12166
0.12184
SkyAI 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.73M
$5.85 M
$6.58 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.15M
3日間のアクティブ購入額
$77.08 M
3日間のアクティブ売却額
$77.23 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.35M
7日間のアクティブ購入額
$139.06 M
7日間のアクティブ売却額
$139.41 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
SkyAI 資本フロー
純流入SKYAIUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.12258
$0.12258$0.12258
+3.15%
20.19M (USDT)
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