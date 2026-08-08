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Sky Protocol (SKY) 本日のテクニカル分析

Sky Protocol (SKY) 本日のテクニカル分析

Sky Protocol 分析ページでは、AIによって生成された SKY の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Sky Protocol の分析内容について詳しくご覧ください。

Sky Protocol (SKY) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.05447---2.79%-6.09%-31.81%
Sky Protocol 価格について詳しく知る

Sky Protocol テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Sky Protocol の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 13
中立 2
購入 11
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.05436
0.05436
R2
0.05436
0.05436
R1
0.05436
0.05436
PP
0.05436
0.05436
S1
0.05436
0.05436
S2
0.05436
0.05436
S3
0.05436
0.05436

Sky Protocol 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.16M
$1.49 M
$1.65 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.15 M
3日間のアクティブ売却額
$0.15 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.03M
7日間のアクティブ購入額
$0.52 M
7日間のアクティブ売却額
$0.54 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Sky Protocol 資本フロー

純流入SKYUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.07 M0.05
2026-08-07-$0.03 M0.05
2026-08-06-$0.09 M0.06
2026-08-05-$0.15 M0.06
2026-08-04$0.07 M0.06

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Sky Protocol についてさらに詳しく知る

MEXCの Sky Protocol (SKY) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Sky Protocol ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SKY/USDT
$0.05447
$0.05447$0.05447
-0.09%
1.03M (USDT)
SKY/USDC
$0.05443
$0.05443$0.05443
-0.09%
990.13K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

SKY
SKY
USD
USD

1 SKY = 0.05447 USD

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