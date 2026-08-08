暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Sign のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Sign のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

SIGN についての詳細

SIGN 価格情報

SIGN とは

SIGN ホワイトペーパー

SIGN 公式ウェブサイト

SIGN トケノミクス

SIGN 価格予測

SIGN 履歴

SIGN 購入ガイド

SIGN から法定通貨への変換

SIGN 現物

SIGN USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Sign (SIGN) 本日のテクニカル分析

Sign (SIGN) 本日のテクニカル分析

Sign 分析ページでは、AIによって生成された SIGN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Sign の分析内容について詳しくご覧ください。

Sign (SIGN) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.006924--+0.56%-19.15%-58.09%
Sign 価格について詳しく知る

Sign テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Sign の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 9
中立 1
購入 16
移動平均:強い買い売却 1中立 0購入 13
テクニカル指標:売却売却 8中立 1購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.006922
0.006919
R2
0.006919
0.006916
R1
0.006916
0.006915
PP
0.006913
0.006913
S1
0.006911
0.00691
S2
0.006907
0.006909
S3
0.006905
0.006907

Sign 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.32M
$2.89 M
$3.20 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.05 M
3日間のアクティブ売却額
$0.06 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.17 M
7日間のアクティブ売却額
$0.16 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Sign 資本フロー

純流入SIGNUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.03 M0.01
2026-08-07-$0.02 M0.01
2026-08-06-$0.03 M0.01
2026-08-05$0.32 M0.01
2026-08-04-$0.01 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Sign についてさらに詳しく知る

MEXCの Sign (SIGN) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Sign ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SIGN/USDT
$0.006924
$0.006924$0.006924
-0.27%
8.35M (USDT)
SIGN/USDC
$0.006919
$0.006919$0.006919
-0.38%
8.45M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

SIGN から USD の計算機

金額

SIGN
SIGN
USD
USD

1 SIGN = 0.006924 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック