Sign (SIGN) 本日のテクニカル分析 Sign 分析ページでは、AIによって生成された SIGN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Sign の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Sign (SIGN) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.006924 -- +0.56% -19.15% -58.09%

Sign テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Sign の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 9 中立 1 購入 16 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 0 購入 13 テクニカル指標 : 売却 売却 8 中立 1 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.006922 0.006919 R2 0.006919 0.006916 R1 0.006916 0.006915 PP 0.006913 0.006913 S1 0.006911 0.00691 S2 0.006907 0.006909 S3 0.006905 0.006907

Sign 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.32M $2.89 M $3.20 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.05 M 3日間のアクティブ売却額 $0.06 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.17 M 7日間のアクティブ売却額 $0.16 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Sign 資本フロー 純流入 SIGNUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.03 M 0.01 2026-08-07 -$0.02 M 0.01 2026-08-06 -$0.03 M 0.01 2026-08-05 $0.32 M 0.01 2026-08-04 -$0.01 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Sign (SIGN) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Sign ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 SIGN / USDT $0.006924 $0.006924 $0.006924 -0.27% 8.35M (USDT) 取 引 SIGN / USDC $0.006919 $0.006919 $0.006919 -0.38% 8.45M (USDT) 取 引