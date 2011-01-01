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ShareX (SHARE) 本日のテクニカル分析

ShareX (SHARE) 本日のテクニカル分析

ShareX 分析ページでは、AIによって生成された SHARE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ShareX の分析内容について詳しくご覧ください。

ShareX (SHARE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.3031--+20.66%+46.99%-27.27%
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ShareX テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ShareX の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 22
中立 3
購入 1
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:強い売り売却 8中立 3購入 1
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.3031
0.3028
R2
0.3028
0.3024
R1
0.3021
0.3022
PP
0.3018
0.3018
S1
0.3011
0.3014
S2
0.3008
0.3012
S3
0.3001
0.3008

ShareX 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.00M
$0.01 M
$0.02 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.00 M
3日間のアクティブ売却額
$0.00 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.00 M
7日間のアクティブ売却額
$0.00 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ShareX 資本フロー

純流入SHAREUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、ShareX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SHARE/USDT
$0.3031
$0.3031$0.3031
-0.16%
279.15K (USDT)

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金額

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SHARE
USD
USD

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