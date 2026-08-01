Songbird 本日の価格

Songbird (SGB) の本日のライブ価格は ¥ 0.0010152 で、直近24時間で 0.06% 変動しました。現在の SGB から JPY への変換レートは、¥ 0.0010152 につき SGB です。

Songbird は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #4034 位、循環供給量は 0.00 SGB です。直近24時間の SGB は、¥ 0.0009929 (安値) から ¥ 0.0010773 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 112.91636080704223935、史上最安値は ¥ 0.10114188765524245 です。

短期的なパフォーマンスでは、SGB は直近1時間で +0.05%、直近7日間で -4.75% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.42K に達しました。

Songbird (SGB) 市場情報

ランキング No.4034 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 55.42K¥ 55.42K ¥ 55.42K 完全希薄化後時価総額 ¥ 16.33M¥ 16.33M ¥ 16.33M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 総供給量 16,089,041,095.890411 16,089,041,095.890411 16,089,041,095.890411 パブリックブロックチェーン SGB

Songbird の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 55.42K です。SGB の循環供給量は 0.00、総供給量は 16089041095.890411 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 16.33M です。