SaharaAI (SAHARA) 本日のテクニカル分析
SaharaAI 分析ページでは、AIによって生成された SAHARA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SaharaAI の分析内容について詳しくご覧ください。
SaharaAI (SAHARA) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.008543
|--
|+10.27%
|-16.74%
|-76.83%
SaharaAI テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SaharaAI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 19
中立 2
購入 5
|移動平均:
|強い売り
|売却 14
|中立 0
|購入 0
|テクニカル指標:
|中立
|売却 5
|中立 2
|購入 5
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.008531
0.008529
R2
0.008529
0.008526
R1
0.008525
0.008525
PP
0.008523
0.008523
S1
0.008519
0.00852
S2
0.008517
0.008519
S3
0.008513
0.008517
SaharaAI 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.04M
$1.45 M
$1.49 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.17 M
3日間のアクティブ売却額
$0.15 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.59 M
7日間のアクティブ売却額
$0.57 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
SaharaAI 資本フロー
純流入SAHARAUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$0.10 M
|0.01
|2026-08-07
|-$0.13 M
|0.01
|2026-08-06
|-$0.09 M
|0.01
|2026-08-05
|-$0.29 M
|0.01
|2026-08-04
|-$0.09 M
|0.01
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
SaharaAI についてさらに詳しく知る
MEXCの SaharaAI (SAHARA) 市場で取引
現物市場と先物市場を探索し、SaharaAI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。
ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.008543
$0.008543$0.008543
-0.30%
6.86M (USDT)
$0.008545
$0.008545$0.008545
-0.22%
6.58M (USDT)
$0.008541
$0.008541$0.008541
-0.16%
6.46M (USDT)
免責事項
本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。