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SaharaAI (SAHARA) 本日のテクニカル分析

SaharaAI (SAHARA) 本日のテクニカル分析

SaharaAI 分析ページでは、AIによって生成された SAHARA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SaharaAI の分析内容について詳しくご覧ください。

SaharaAI (SAHARA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.008543--+10.27%-16.74%-76.83%
SaharaAI 価格について詳しく知る

SaharaAI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SaharaAI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 19
中立 2
購入 5
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:中立売却 5中立 2購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.008531
0.008529
R2
0.008529
0.008526
R1
0.008525
0.008525
PP
0.008523
0.008523
S1
0.008519
0.00852
S2
0.008517
0.008519
S3
0.008513
0.008517

SaharaAI 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.04M
$1.45 M
$1.49 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.17 M
3日間のアクティブ売却額
$0.15 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.59 M
7日間のアクティブ売却額
$0.57 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

SaharaAI 資本フロー

純流入SAHARAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.10 M0.01
2026-08-07-$0.13 M0.01
2026-08-06-$0.09 M0.01
2026-08-05-$0.29 M0.01
2026-08-04-$0.09 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

SaharaAI についてさらに詳しく知る

MEXCの SaharaAI (SAHARA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、SaharaAI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SAHARA/USDT
$0.008543
$0.008543$0.008543
-0.30%
6.86M (USDT)
SAHARA/USDC
$0.008545
$0.008545$0.008545
-0.22%
6.58M (USDT)
SAHARA/USD1
$0.008541
$0.008541$0.008541
-0.16%
6.46M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

SAHARA
SAHARA
USD
USD

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