SaharaAI (SAHARA) 本日のテクニカル分析 SaharaAI 分析ページでは、AIによって生成された SAHARA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SaharaAI の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

SaharaAI (SAHARA) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.008543 -- +10.27% -16.74% -76.83%

SaharaAI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SaharaAI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 19 中立 2 購入 5 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 2 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.008531 0.008529 R2 0.008529 0.008526 R1 0.008525 0.008525 PP 0.008523 0.008523 S1 0.008519 0.00852 S2 0.008517 0.008519 S3 0.008513 0.008517

SaharaAI 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.04M $1.45 M $1.49 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.17 M 3日間のアクティブ売却額 $0.15 M 7日間のアクティブ売買差額 0.02M 7日間のアクティブ購入額 $0.59 M 7日間のアクティブ売却額 $0.57 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 SaharaAI 資本フロー 純流入 SAHARAUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.10 M 0.01 2026-08-07 -$0.13 M 0.01 2026-08-06 -$0.09 M 0.01 2026-08-05 -$0.29 M 0.01 2026-08-04 -$0.09 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。