暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、S のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、S のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

S についての詳細

S 価格情報

S とは

S ホワイトペーパー

S 公式ウェブサイト

S トケノミクス

S 価格予測

S 履歴

S 購入ガイド

S から法定通貨への変換

S 現物

S USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

S (S) 本日のテクニカル分析

S (S) 本日のテクニカル分析

S 分析ページでは、AIによって生成された S の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で S の分析内容について詳しくご覧ください。

S (S) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.02336--+7.20%-6.19%-58.40%
S 価格について詳しく知る

S テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる S の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 5
中立 4
購入 17
移動平均:強い買い売却 1中立 0購入 13
テクニカル指標:中立売却 4中立 4購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0233
0.0233
R2
0.0233
0.02329
R1
0.02329
0.02329
PP
0.02329
0.02329
S1
0.02328
0.02328
S2
0.02328
0.02328
S3
0.02327
0.02328

S 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.37M
$1.10 M
$1.48 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.19 M
3日間のアクティブ売却額
$0.18 M
7日間のアクティブ売買差額
0.04M
7日間のアクティブ購入額
$0.73 M
7日間のアクティブ売却額
$0.69 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

S 資本フロー

純流入SUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.08 M0.02
2026-08-07-$0.02 M0.02
2026-08-06$0.04 M0.02
2026-08-05$0.01 M0.02
2026-08-04$0.03 M0.02

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

S についてさらに詳しく知る

MEXCの S (S) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、S ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
S/USDT
$0.02336
$0.02336$0.02336
+0.51%
4.06M (USDT)
S/USDC
$0.02329
$0.02329$0.02329
+0.21%
2.50M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

S から USD の計算機

金額

S
S
USD
USD

1 S = 0.02336 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック