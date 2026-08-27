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Fabric (ROBO) 本日のテクニカル分析

Fabric (ROBO) 本日のテクニカル分析

Fabric 分析ページでは、AIによって生成された ROBO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Fabric の分析内容について詳しくご覧ください。

Fabric (ROBO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.01343--+3.38%+18.43%-23.61%
Fabric 価格について詳しく知る

Fabric テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Fabric の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 9
中立 10
購入 7
移動平均:強い売り売却 7中立 6購入 1
テクニカル指標:購入売却 2中立 4購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01343
0.01342
R2
0.01342
0.01342
R1
0.01342
0.01342
PP
0.01341
0.01341
S1
0.01341
0.01341
S2
0.0134
0.01341
S3
0.0134
0.0134

Fabric 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.13M
$1.58 M
$1.70 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.27 M
3日間のアクティブ売却額
$0.29 M
7日間のアクティブ売買差額
0.03M
7日間のアクティブ購入額
$5.05 M
7日間のアクティブ売却額
$5.03 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Fabric 資本フロー

純流入ROBOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-27-$0.02 M0.01
2026-08-26-$0.10 M0.01
2026-08-25-$0.16 M0.01
2026-08-24-$0.02 M0.01
2026-08-23$0.01 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Fabric (ROBO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Fabric ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ROBO/USDT
$0.01343
$0.01343$0.01343
+0.14%
10.81M (USDT)
ROBO/USDC
$0.01343
$0.01343$0.01343
0.00%
4.06M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ROBO
ROBO
USD
USD

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