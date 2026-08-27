Fabric (ROBO) 本日のテクニカル分析
Fabric 分析ページでは、AIによって生成された ROBO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Fabric の分析内容について詳しくご覧ください。
Fabric (ROBO) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.01343
|--
|+3.38%
|+18.43%
|-23.61%
Fabric テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Fabric の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 9
中立 10
購入 7
|移動平均:
|強い売り
|売却 7
|中立 6
|購入 1
|テクニカル指標:
|購入
|売却 2
|中立 4
|購入 6
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01343
0.01342
R2
0.01342
0.01342
R1
0.01342
0.01342
PP
0.01341
0.01341
S1
0.01341
0.01341
S2
0.0134
0.01341
S3
0.0134
0.0134
Fabric 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.13M
$1.58 M
$1.70 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.27 M
3日間のアクティブ売却額
$0.29 M
7日間のアクティブ売買差額
0.03M
7日間のアクティブ購入額
$5.05 M
7日間のアクティブ売却額
$5.03 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Fabric 資本フロー
純流入ROBOUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-27
|-$0.02 M
|0.01
|2026-08-26
|-$0.10 M
|0.01
|2026-08-25
|-$0.16 M
|0.01
|2026-08-24
|-$0.02 M
|0.01
|2026-08-23
|$0.01 M
|0.01
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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