Fabric (ROBO) 本日のテクニカル分析 Fabric 分析ページでは、AIによって生成された ROBO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Fabric の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Fabric (ROBO) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01343 -- +3.38% +18.43% -23.61%

Fabric テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Fabric の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 9 中立 10 購入 7 移動平均 : 強い売り 売却 7 中立 6 購入 1 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 4 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01343 0.01342 R2 0.01342 0.01342 R1 0.01342 0.01342 PP 0.01341 0.01341 S1 0.01341 0.01341 S2 0.0134 0.01341 S3 0.0134 0.0134

Fabric 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.13M $1.58 M $1.70 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.27 M 3日間のアクティブ売却額 $0.29 M 7日間のアクティブ売買差額 0.03M 7日間のアクティブ購入額 $5.05 M 7日間のアクティブ売却額 $5.03 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Fabric 資本フロー 純流入 ROBOUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-27 -$0.02 M 0.01 2026-08-26 -$0.10 M 0.01 2026-08-25 -$0.16 M 0.01 2026-08-24 -$0.02 M 0.01 2026-08-23 $0.01 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Fabric (ROBO) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Fabric ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ROBO / USDT $0.01343 $0.01343 $0.01343 +0.14% 10.81M (USDT) 取 引 ROBO / USDC $0.01343 $0.01343 $0.01343 0.00% 4.06M (USDT) 取 引