River (RIVER) 本日のテクニカル分析 River 分析ページでは、AIによって生成された RIVER の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で River の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

River (RIVER) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $2.8755 -- +14.90% -22.28% -55.14%

River テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる River の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 6 中立 2 購入 18 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 中立 売却 6 中立 2 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 2.8766 2.8763 R2 2.8763 2.8759 R1 2.8756 2.8757 PP 2.8753 2.8753 S1 2.8746 2.8749 S2 2.8743 2.8747 S3 2.8736 2.8743

River 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.32M $7.67 M $7.99 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.18M 3日間のアクティブ購入額 $6.72 M 3日間のアクティブ売却額 $6.54 M 7日間のアクティブ売買差額 0.20M 7日間のアクティブ購入額 $8.83 M 7日間のアクティブ売却額 $8.63 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 River 資本フロー 純流入 RIVERUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.05 M 2.82 2026-08-07 $0.01 M 3.14 2026-08-06 -$0.01 M 2.85 2026-08-05 $0.00 M 2.48 2026-08-04 $0.02 M 2.53 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの River (RIVER) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、River ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 RIVER / USDT $2.8731 $2.8731 $2.8731 -0.03% 70.36K (USDT) 取 引