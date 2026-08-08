暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、River のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、River のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

RIVER についての詳細

RIVER 価格情報

RIVER とは

RIVER ホワイトペーパー

RIVER 公式ウェブサイト

RIVER トケノミクス

RIVER 価格予測

RIVER 履歴

RIVER 購入ガイド

RIVER から法定通貨への変換

RIVER 現物

RIVER USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

River (RIVER) 本日のテクニカル分析

River (RIVER) 本日のテクニカル分析

River 分析ページでは、AIによって生成された RIVER の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で River の分析内容について詳しくご覧ください。

River (RIVER) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$2.8755--+14.90%-22.28%-55.14%
River 価格について詳しく知る

River テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる River の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 6
中立 2
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:中立売却 6中立 2購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.8766
2.8763
R2
2.8763
2.8759
R1
2.8756
2.8757
PP
2.8753
2.8753
S1
2.8746
2.8749
S2
2.8743
2.8747
S3
2.8736
2.8743

River 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.32M
$7.67 M
$7.99 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.18M
3日間のアクティブ購入額
$6.72 M
3日間のアクティブ売却額
$6.54 M
7日間のアクティブ売買差額
0.20M
7日間のアクティブ購入額
$8.83 M
7日間のアクティブ売却額
$8.63 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

River 資本フロー

純流入RIVERUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.05 M2.82
2026-08-07$0.01 M3.14
2026-08-06-$0.01 M2.85
2026-08-05$0.00 M2.48
2026-08-04$0.02 M2.53

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

River についてさらに詳しく知る

MEXCの River (RIVER) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、River ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
RIVER/USDT
$2.8731
$2.8731$2.8731
-0.03%
70.36K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

RIVER から USD の計算機

金額

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 2.8755 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック