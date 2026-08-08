River (RIVER) 本日のテクニカル分析
River 分析ページでは、AIによって生成された RIVER の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で River の分析内容について詳しくご覧ください。
River (RIVER) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$2.8755
|--
|+14.90%
|-22.28%
|-55.14%
River テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる River の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
購入
売却 6
中立 2
購入 18
|移動平均:
|強い買い
|売却 0
|中立 0
|購入 14
|テクニカル指標:
|中立
|売却 6
|中立 2
|購入 4
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.8766
2.8763
R2
2.8763
2.8759
R1
2.8756
2.8757
PP
2.8753
2.8753
S1
2.8746
2.8749
S2
2.8743
2.8747
S3
2.8736
2.8743
River 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.32M
$7.67 M
$7.99 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.18M
3日間のアクティブ購入額
$6.72 M
3日間のアクティブ売却額
$6.54 M
7日間のアクティブ売買差額
0.20M
7日間のアクティブ購入額
$8.83 M
7日間のアクティブ売却額
$8.63 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
River 資本フロー
純流入RIVERUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$0.05 M
|2.82
|2026-08-07
|$0.01 M
|3.14
|2026-08-06
|-$0.01 M
|2.85
|2026-08-05
|$0.00 M
|2.48
|2026-08-04
|$0.02 M
|2.53
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$2.8731
$2.8731$2.8731
-0.03%
70.36K (USDT)
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