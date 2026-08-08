Resolv (RESOLV) 本日のテクニカル分析 Resolv 分析ページでは、AIによって生成された RESOLV の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Resolv の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Resolv (RESOLV) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01793 -- +13.26% -23.05% -46.99%

Resolv テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Resolv の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 7 中立 3 購入 16 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 1 購入 12 テクニカル指標 : 中立 売却 6 中立 2 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01794 0.01793 R2 0.01793 0.01793 R1 0.01793 0.01793 PP 0.01792 0.01792 S1 0.01792 0.01792 S2 0.01791 0.01792 S3 0.01791 0.01791

Resolv 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.64M $4.32 M $4.96 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.08M 3日間のアクティブ購入額 $0.56 M 3日間のアクティブ売却額 $0.64 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $1.67 M 7日間のアクティブ売却額 $1.67 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Resolv 資本フロー 純流入 RESOLVUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.09 M 0.02 2026-08-07 -$0.35 M 0.02 2026-08-06 -$0.17 M 0.02 2026-08-05 $0.12 M 0.02 2026-08-04 $0.01 M 0.02 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Resolv (RESOLV) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Resolv ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 RESOLV / USDT $0.01793 $0.01793 $0.01793 +0.95% 4.20M (USDT) 取 引