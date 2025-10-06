PROJECT RESCUE の本日のライブ価格は 0.2131 USD です。RESCUE から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで RESCUE の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。PROJECT RESCUE の本日のライブ価格は 0.2131 USD です。RESCUE から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで RESCUE の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

PROJECT RESCUE ロゴ

PROJECT RESCUE価格(RESCUE)

1 RESCUE から USD へのライブ価格：

$0.2129
$0.2129$0.2129
-2.33%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:08:08 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.212
$ 0.212$ 0.212
24H 最安値
$ 0.2182
$ 0.2182$ 0.2182
24H 最高値

$ 0.212
$ 0.212$ 0.212

$ 0.2182
$ 0.2182$ 0.2182

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423

-0.47%

-2.33%

-0.56%

-0.56%

PROJECT RESCUE (RESCUE) のリアルタイム価格は $ 0.2131 です。過去24時間、RESCUE は最低 $ 0.212 から最高 $ 0.2182 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。RESCUE の史上最高値は $ 0.8680709587324534 で、史上最安値は $ 0.009358123976666423 です。

短期的なパフォーマンスでは、RESCUE は過去1時間で -0.47%、過去24時間で -2.33% 、過去7日間で -0.56% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

PROJECT RESCUE (RESCUE) 市場情報

No.5299

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 61.96K
$ 61.96K$ 61.96K

$ 21.31M
$ 21.31M$ 21.31M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

35,458,333
35,458,333 35,458,333

0.00%

SOL

PROJECT RESCUE の現在の時価総額は $ 0.00、24時間取引高は $ 61.96K です。RESCUE の循環供給量は 0.00、総供給量は 35458333 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 21.31M です。

PROJECT RESCUE (RESCUE) 価格履歴 USD

PROJECT RESCUE の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.005079-2.33%
30日$ -0.0886-29.37%
60日$ -0.1367-39.08%
90日$ -0.0303-12.45%
PROJECT RESCUE 本日の価格変動

本日 RESCUE は、 $ -0.005079 (-2.33%) の変動を記録しました。

PROJECT RESCUE 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.0886 (-29.37%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

PROJECT RESCUE 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、RESCUE は、 $ -0.1367 (-39.08%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

PROJECT RESCUE 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.0303 (-12.45%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

PROJECT RESCUE (RESCUE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

PROJECT RESCUE 価格履歴ページ を今すぐチェック。

PROJECT RESCUE ( RESCUE ) とは何か

Project Rescueは、数十年にわたる災害対応の専門知識と最先端のブロックチェーン技術および分散型金融（DeFi）を組み合わせ、$RESCUEというトークンを導入します。$RESCUEは、世界中の救援活動および防災対策を支援し、安全で強靭なコミュニティを構築することを目的とした実世界で影響力のある取り組みに対して個人が投資できるようにし、安全性とレジリエンスというビジョンのもとに団結したグローバルコミュニティの形成を促進します。

PROJECT RESCUE は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 PROJECT RESCUE への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- RESCUE のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で PROJECT RESCUE に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が PROJECT RESCUE の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

PROJECT RESCUE 価格予測 (USD)

PROJECT RESCUE (RESCUE) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの PROJECT RESCUE (RESCUE) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば PROJECT RESCUE の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ PROJECT RESCUE の価格予測 をチェック！

PROJECT RESCUE (RESCUE) トケノミクス

PROJECT RESCUE (RESCUE) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ RESCUE トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

PROJECT RESCUE ( RESCUE ) の購入方法

PROJECT RESCUE の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの PROJECT RESCUE 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

RESCUE を現地通貨に

PROJECT RESCUE資料

PROJECT RESCUE についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式PROJECT RESCUEウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： PROJECT RESCUE に関するその他の質問

PROJECT RESCUE (RESCUE) の本日の価値はいくらですか？
RESCUE の USD でのライブ価格は 0.2131 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の RESCUE から USD の価格はいくらですか？
RESCUE から USD の現在価格は $ 0.2131 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
PROJECT RESCUE の時価総額はいくらですか？
RESCUE の時価総額は $ 0.00 USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
RESCUE の循環供給量はどれくらいですか？
RESCUE の循環供給量は 0.00 USD です。
RESCUE の史上最高値（ATH）はいくらですか？
RESCUE は史上最高値 0.8680709587324534 USD に達しました。
RESCUE の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
RESCUE の史上最安値は 0.009358123976666423 USD です。
RESCUE の取引高はいくらですか？
RESCUE の24 時間ライブ取引高は $ 61.96K USD です。
RESCUE は今年さらに上昇しますか？
RESCUE は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、RESCUE 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:08:08 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) 業界の重要最新情報

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

RESCUE から USD の計算機

金額

RESCUE
RESCUE
USD
USD

1 RESCUE = 0.2131 USD

RESCUE を取引

RESCUE/USDT
$0.2129
$0.2129$0.2129
-2.42%

