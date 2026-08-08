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Render (RENDER) 本日のテクニカル分析

Render (RENDER) 本日のテクニカル分析

Render 分析ページでは、AIによって生成された RENDER の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Render の分析内容について詳しくご覧ください。

Render (RENDER) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.325---3.29%-14.08%-35.90%
Render 価格について詳しく知る

Render テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Render の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 2
購入 14
移動平均:中立売却 6中立 1購入 7
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.3226
1.3223
R2
1.3223
1.3219
R1
1.3216
1.3217
PP
1.3213
1.3213
S1
1.3206
1.3209
S2
1.3203
1.3207
S3
1.3196
1.3203

Render 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.37M
$9.87 M
$9.49 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.08M
3日間のアクティブ購入額
$4.53 M
3日間のアクティブ売却額
$4.45 M
7日間のアクティブ売買差額
0.49M
7日間のアクティブ購入額
$17.96 M
7日間のアクティブ売却額
$17.48 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Render 資本フロー

純流入RENDERUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.04 M1.33
2026-08-07$0.03 M1.32
2026-08-06$0.19 M1.34
2026-08-05$0.05 M1.33
2026-08-04-$0.24 M1.34

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Render (RENDER) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Render ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
RENDER/USDT
$1.324
$1.324$1.324
-0.06%
73.19K (USDT)
RENDER/USDC
$1.325
$1.325$1.325
+0.15%
42.25K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

RENDER から USD の計算機

金額

RENDER
RENDER
USD
USD

1 RENDER = 1.325 USD

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