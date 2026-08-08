Recall (RECALL) 本日のテクニカル分析 Recall 分析ページでは、AIによって生成された RECALL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Recall の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Recall (RECALL) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.04386 -- +5.48% +33.35% -22.25%

Recall テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Recall の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 16 中立 3 購入 7 移動平均 : 売却 売却 11 中立 0 購入 3 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 3 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.04398 0.04394 R2 0.04394 0.04391 R1 0.04392 0.0439 PP 0.04388 0.04388 S1 0.04386 0.04385 S2 0.04382 0.04384 S3 0.0438 0.04382

Recall 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.15M $1.04 M $1.20 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.26 M 3日間のアクティブ売却額 $0.26 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.56 M 7日間のアクティブ売却額 $0.57 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Recall 資本フロー 純流入 RECALLUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.08 M 0.04 2026-08-07 -$0.08 M 0.04 2026-08-06 $0.00 M 0.04 2026-08-05 -$0.01 M 0.04 2026-08-04 $0.00 M 0.04 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Recall (RECALL) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Recall ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 RECALL / USDT $0.04386 $0.04386 $0.04386 -0.44% 3.86M (USDT) 取 引