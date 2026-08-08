暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Recall のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Recall のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

RECALL についての詳細

RECALL 価格情報

RECALL とは

RECALL ホワイトペーパー

RECALL 公式ウェブサイト

RECALL トケノミクス

RECALL 価格予測

RECALL 履歴

RECALL 購入ガイド

RECALL から法定通貨への変換

RECALL 現物

RECALL USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Recall (RECALL) 本日のテクニカル分析

Recall (RECALL) 本日のテクニカル分析

Recall 分析ページでは、AIによって生成された RECALL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Recall の分析内容について詳しくご覧ください。

Recall (RECALL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.04386--+5.48%+33.35%-22.25%
Recall 価格について詳しく知る

Recall テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Recall の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 3
購入 7
移動平均:売却売却 11中立 0購入 3
テクニカル指標:中立売却 5中立 3購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.04398
0.04394
R2
0.04394
0.04391
R1
0.04392
0.0439
PP
0.04388
0.04388
S1
0.04386
0.04385
S2
0.04382
0.04384
S3
0.0438
0.04382

Recall 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.15M
$1.04 M
$1.20 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.26 M
3日間のアクティブ売却額
$0.26 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.56 M
7日間のアクティブ売却額
$0.57 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Recall 資本フロー

純流入RECALLUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.08 M0.04
2026-08-07-$0.08 M0.04
2026-08-06$0.00 M0.04
2026-08-05-$0.01 M0.04
2026-08-04$0.00 M0.04

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Recall についてさらに詳しく知る

MEXCの Recall (RECALL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Recall ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
RECALL/USDT
$0.04386
$0.04386$0.04386
-0.44%
3.86M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

RECALL から USD の計算機

金額

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0.04386 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック