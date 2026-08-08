RE (RE) 本日のテクニカル分析 RE 分析ページでは、AIによって生成された RE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で RE の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

RE (RE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.43775 -- -1.61% -24.94% +337.75%

RE テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる RE の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 13 中立 4 購入 9 移動平均 : 売却 売却 10 中立 0 購入 4 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 4 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.4385 0.4378 R2 0.4378 0.4374 R1 0.4375 0.4372 PP 0.4368 0.4368 S1 0.4365 0.4364 S2 0.4358 0.4362 S3 0.4355 0.4358

RE 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.15M $1.79 M $1.94 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.06M 3日間のアクティブ購入額 $3.60 M 3日間のアクティブ売却額 $3.53 M 7日間のアクティブ売買差額 0.20M 7日間のアクティブ購入額 $6.24 M 7日間のアクティブ売却額 $6.04 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 RE 資本フロー 純流入 REUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.39 M 0.44 2026-08-07 -$0.10 M 0.38 2026-08-06 $0.20 M 0.39 2026-08-05 $0.19 M 0.39 2026-08-04 -$0.01 M 0.39 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの RE (RE) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、RE ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 RE / USDT $0.43775 $0.43775 $0.43775 -0.15% 1.05M (USDT) 取 引