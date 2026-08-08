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RE (RE) 本日のテクニカル分析

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RE 分析ページでは、AIによって生成された RE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で RE の分析内容について詳しくご覧ください。

RE (RE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.43775---1.61%-24.94%+337.75%
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RE テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる RE の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 13
中立 4
購入 9
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:購入売却 3中立 4購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.4385
0.4378
R2
0.4378
0.4374
R1
0.4375
0.4372
PP
0.4368
0.4368
S1
0.4365
0.4364
S2
0.4358
0.4362
S3
0.4355
0.4358

RE 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.15M
$1.79 M
$1.94 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.06M
3日間のアクティブ購入額
$3.60 M
3日間のアクティブ売却額
$3.53 M
7日間のアクティブ売買差額
0.20M
7日間のアクティブ購入額
$6.24 M
7日間のアクティブ売却額
$6.04 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

RE 資本フロー

純流入REUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.39 M0.44
2026-08-07-$0.10 M0.38
2026-08-06$0.20 M0.39
2026-08-05$0.19 M0.39
2026-08-04-$0.01 M0.39

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
RE/USDT
$0.43775
$0.43775$0.43775
-0.15%
1.05M (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

RE
RE
USD
USD

1 RE = 0.43775 USD

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