Squid (QUID) 本日のテクニカル分析 Squid 分析ページでは、AIによって生成された QUID の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Squid の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Squid (QUID) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.0904 -- +201.33% +201.33% +201.33%

Squid テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Squid の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 10 中立 4 購入 12 移動平均 : 中立 売却 7 中立 2 購入 5 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 2 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.0909 0.0907 R2 0.0907 0.0905 R1 0.0904 0.0903 PP 0.0902 0.0902 S1 0.0899 0.09 S2 0.0897 0.0898 S3 0.0894 0.0897

Squid 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.01M $0.02 M $0.03 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.01 M 3日間のアクティブ売却額 $0.01 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.15 M 7日間のアクティブ売却額 $0.16 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Squid 資本フロー 純流入 QUIDUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.01 M 0.09 2026-08-07 -$0.05 M 0.09 2026-08-06 -$0.04 M 0.10 2026-08-05 $0.12 M 0.11 2026-08-04 $0.75 M 0.10 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Squid (QUID) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Squid ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 QUID / USDC $0.09052 $0.09052 $0.09052 -0.03% 582.23K (USDT) 取 引 QUID / USDT $0.0904 $0.0904 $0.0904 -0.29% 1.26M (USDT) 取 引