Invesco QQQ の本日のライブ価格は 610.76 USD です。QQQON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで QQQON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Invesco QQQ の本日のライブ価格は 610.76 USD です。QQQON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで QQQON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

QQQON についての詳細

QQQON 価格情報

QQQON 公式ウェブサイト

QQQON トケノミクス

QQQON 価格予測

QQQON 履歴

QQQON 購入ガイド

QQQON から法定通貨への変換

QQQON 現物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Invesco QQQ ロゴ

Invesco QQQ価格(QQQON)

1 QQQON から USD へのライブ価格：

$610.76
$610.76$610.76
-0.73%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:07:06 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 610.14
$ 610.14$ 610.14
24H 最安値
$ 619.8
$ 619.8$ 619.8
24H 最高値

$ 610.14
$ 610.14$ 610.14

$ 619.8
$ 619.8$ 619.8

$ 614.6265370071671
$ 614.6265370071671$ 614.6265370071671

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

-0.16%

-0.73%

+1.25%

+1.25%

Invesco QQQ (QQQON) のリアルタイム価格は $ 610.76 です。過去24時間、QQQON は最低 $ 610.14 から最高 $ 619.8 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。QQQON の史上最高値は $ 614.6265370071671 で、史上最安値は $ 566.7159774974706 です。

短期的なパフォーマンスでは、QQQON は過去1時間で -0.16%、過去24時間で -0.73% 、過去7日間で +1.25% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Invesco QQQ (QQQON) 市場情報

No.883

$ 18.42M
$ 18.42M$ 18.42M

$ 83.39K
$ 83.39K$ 83.39K

$ 18.42M
$ 18.42M$ 18.42M

30.16K
30.16K 30.16K

30,162.96028802
30,162.96028802 30,162.96028802

ETH

Invesco QQQ の現在の時価総額は $ 18.42M、24時間取引高は $ 83.39K です。QQQON の循環供給量は 30.16K、総供給量は 30162.96028802 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 18.42M です。

Invesco QQQ (QQQON) 価格履歴 USD

Invesco QQQ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -4.4913-0.73%
30日$ +14.53+2.43%
60日$ +90.76+17.45%
90日$ +90.76+17.45%
Invesco QQQ 本日の価格変動

本日 QQQON は、 $ -4.4913 (-0.73%) の変動を記録しました。

Invesco QQQ 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +14.53 (+2.43%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Invesco QQQ 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、QQQON は、 $ +90.76 (+17.45%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Invesco QQQ 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +90.76 (+17.45%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Invesco QQQ (QQQON) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Invesco QQQ 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Invesco QQQ ( QQQON ) とは何か

Ondoはブロックチェーン技術を活用する企業です。その使命は、金融市場をオンチェーン化するためのプラットフォーム、資産、およびインフラを構築し、オープンな経済への移行を加速させることです。

Invesco QQQ は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Invesco QQQ への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- QQQON のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Invesco QQQ に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Invesco QQQ の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Invesco QQQ 価格予測 (USD)

Invesco QQQ (QQQON) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Invesco QQQ (QQQON) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Invesco QQQ の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Invesco QQQ の価格予測 をチェック！

Invesco QQQ (QQQON) トケノミクス

Invesco QQQ (QQQON) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ QQQON トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Invesco QQQ ( QQQON ) の購入方法

Invesco QQQ の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Invesco QQQ 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

QQQON を現地通貨に

1 Invesco QQQ (QQQON) からVND
16,072,149.4
1 Invesco QQQ (QQQON) からAUD
A$940.5704
1 Invesco QQQ (QQQON) からGBP
458.07
1 Invesco QQQ (QQQON) からEUR
525.2536
1 Invesco QQQ (QQQON) からUSD
$610.76
1 Invesco QQQ (QQQON) からMYR
RM2,577.4072
1 Invesco QQQ (QQQON) からTRY
25,633.5972
1 Invesco QQQ (QQQON) からJPY
¥92,224.76
1 Invesco QQQ (QQQON) からARS
ARS$890,317.0672
1 Invesco QQQ (QQQON) からRUB
49,923.5224
1 Invesco QQQ (QQQON) からINR
53,594.19
1 Invesco QQQ (QQQON) からIDR
Rp10,179,329.2616
1 Invesco QQQ (QQQON) からPHP
35,698.922
1 Invesco QQQ (QQQON) からEGP
￡E.29,041.638
1 Invesco QQQ (QQQON) からBRL
R$3,285.8888
1 Invesco QQQ (QQQON) からCAD
C$855.064
1 Invesco QQQ (QQQON) からBDT
74,604.334
1 Invesco QQQ (QQQON) からNGN
895,539.0652
1 Invesco QQQ (QQQON) からCOP
$2,376,497.698
1 Invesco QQQ (QQQON) からZAR
R.10,669.9772
1 Invesco QQQ (QQQON) からUAH
25,535.8756
1 Invesco QQQ (QQQON) からTZS
T.Sh.1,511,777.5824
1 Invesco QQQ (QQQON) からVES
Bs125,205.8
1 Invesco QQQ (QQQON) からCLP
$579,611.24
1 Invesco QQQ (QQQON) からPKR
Rs173,016.0928
1 Invesco QQQ (QQQON) からKZT
329,425.6212
1 Invesco QQQ (QQQON) からTHB
฿20,087.8964
1 Invesco QQQ (QQQON) からTWD
NT$18,774.7624
1 Invesco QQQ (QQQON) からAED
د.إ2,241.4892
1 Invesco QQQ (QQQON) からCHF
Fr482.5004
1 Invesco QQQ (QQQON) からHKD
HK$4,745.6052
1 Invesco QQQ (QQQON) からAMD
֏234,183.7068
1 Invesco QQQ (QQQON) からMAD
.د.م5,631.2072
1 Invesco QQQ (QQQON) からMXN
$11,237.984
1 Invesco QQQ (QQQON) からSAR
ريال2,290.35
1 Invesco QQQ (QQQON) からETB
Br92,212.5448
1 Invesco QQQ (QQQON) からKES
KSh78,873.5464
1 Invesco QQQ (QQQON) からJOD
د.أ433.02884
1 Invesco QQQ (QQQON) からPLN
2,229.274
1 Invesco QQQ (QQQON) からRON
лв2,675.1288
1 Invesco QQQ (QQQON) からSEK
kr5,759.4668
1 Invesco QQQ (QQQON) からBGN
лв1,026.0768
1 Invesco QQQ (QQQON) からHUF
Ft205,154.284
1 Invesco QQQ (QQQON) からCZK
12,813.7448
1 Invesco QQQ (QQQON) からKWD
د.ك186.89256
1 Invesco QQQ (QQQON) からILS
2,009.4004
1 Invesco QQQ (QQQON) からBOB
Bs4,220.3516
1 Invesco QQQ (QQQON) からAZN
1,038.292
1 Invesco QQQ (QQQON) からTJS
SM5,606.7768
1 Invesco QQQ (QQQON) からGEL
1,649.052
1 Invesco QQQ (QQQON) からAOA
Kz556,750.4932
1 Invesco QQQ (QQQON) からBHD
.د.ب229.64576
1 Invesco QQQ (QQQON) からBMD
$610.76
1 Invesco QQQ (QQQON) からDKK
kr3,933.2944
1 Invesco QQQ (QQQON) からHNL
L16,062.988
1 Invesco QQQ (QQQON) からMUR
27,765.1496
1 Invesco QQQ (QQQON) からNAD
$10,584.4708
1 Invesco QQQ (QQQON) からNOK
kr6,138.138
1 Invesco QQQ (QQQON) からNZD
$1,062.7224
1 Invesco QQQ (QQQON) からPAB
B/.610.76
1 Invesco QQQ (QQQON) からPGK
K2,607.9452
1 Invesco QQQ (QQQON) からQAR
ر.ق2,223.1664
1 Invesco QQQ (QQQON) からRSD
дин.61,790.5892
1 Invesco QQQ (QQQON) からUZS
soʻm7,358,552.5244
1 Invesco QQQ (QQQON) からALL
L50,833.5548
1 Invesco QQQ (QQQON) からANG
ƒ1,093.2604
1 Invesco QQQ (QQQON) からAWG
ƒ1,099.368
1 Invesco QQQ (QQQON) からBBD
$1,221.52
1 Invesco QQQ (QQQON) からBAM
KM1,026.0768
1 Invesco QQQ (QQQON) からBIF
Fr1,801,131.24
1 Invesco QQQ (QQQON) からBND
$787.8804
1 Invesco QQQ (QQQON) からBSD
$610.76
1 Invesco QQQ (QQQON) からJMD
$98,314.0372
1 Invesco QQQ (QQQON) からKHR
2,462,737.01
1 Invesco QQQ (QQQON) からKMF
Fr257,740.72
1 Invesco QQQ (QQQON) からLAK
13,277,391.0388
1 Invesco QQQ (QQQON) からLKR
රු185,359.5524
1 Invesco QQQ (QQQON) からMDL
L10,376.8124
1 Invesco QQQ (QQQON) からMGA
Ar2,738,831.068
1 Invesco QQQ (QQQON) からMOP
P4,892.1876
1 Invesco QQQ (QQQON) からMVR
9,344.628
1 Invesco QQQ (QQQON) からMWK
MK1,060,346.5436
1 Invesco QQQ (QQQON) からMZN
MT39,033.6716
1 Invesco QQQ (QQQON) からNPR
रु86,019.4384
1 Invesco QQQ (QQQON) からPYG
4,331,509.92
1 Invesco QQQ (QQQON) からRWF
Fr887,434.28
1 Invesco QQQ (QQQON) からSBD
$5,020.4472
1 Invesco QQQ (QQQON) からSCR
8,349.0892
1 Invesco QQQ (QQQON) からSRD
$24,228.8492
1 Invesco QQQ (QQQON) からSVC
$5,344.15
1 Invesco QQQ (QQQON) からSZL
L10,578.3632
1 Invesco QQQ (QQQON) からTMT
m2,137.66
1 Invesco QQQ (QQQON) からTND
د.ت1,791.35908
1 Invesco QQQ (QQQON) からTTD
$4,140.9528
1 Invesco QQQ (QQQON) からUGX
Sh2,127,887.84
1 Invesco QQQ (QQQON) からXAF
Fr345,690.16
1 Invesco QQQ (QQQON) からXCD
$1,649.052
1 Invesco QQQ (QQQON) からXOF
Fr345,690.16
1 Invesco QQQ (QQQON) からXPF
Fr62,297.52
1 Invesco QQQ (QQQON) からBWP
P8,153.646
1 Invesco QQQ (QQQON) からBZD
$1,227.6276
1 Invesco QQQ (QQQON) からCVE
$58,003.8772
1 Invesco QQQ (QQQON) からDJF
Fr108,715.28
1 Invesco QQQ (QQQON) からDOP
$38,905.412
1 Invesco QQQ (QQQON) からDZD
د.ج79,520.952
1 Invesco QQQ (QQQON) からFJD
$1,398.6404
1 Invesco QQQ (QQQON) からGNF
Fr5,310,558.2
1 Invesco QQQ (QQQON) からGTQ
Q4,678.4216
1 Invesco QQQ (QQQON) からGYD
$127,929.7896
1 Invesco QQQ (QQQON) からISK
kr74,512.72

Invesco QQQ資料

Invesco QQQ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Invesco QQQウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Invesco QQQ に関するその他の質問

Invesco QQQ (QQQON) の本日の価値はいくらですか？
QQQON の USD でのライブ価格は 610.76 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の QQQON から USD の価格はいくらですか？
QQQON から USD の現在価格は $ 610.76 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Invesco QQQ の時価総額はいくらですか？
QQQON の時価総額は $ 18.42M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
QQQON の循環供給量はどれくらいですか？
QQQON の循環供給量は 30.16K USD です。
QQQON の史上最高値（ATH）はいくらですか？
QQQON は史上最高値 614.6265370071671 USD に達しました。
QQQON の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
QQQON の史上最安値は 566.7159774974706 USD です。
QQQON の取引高はいくらですか？
QQQON の24 時間ライブ取引高は $ 83.39K USD です。
QQQON は今年さらに上昇しますか？
QQQON は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、QQQON 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:07:06 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

QQQON から USD の計算機

金額

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 610.76 USD

QQQON を取引

QQQON/USDT
$610.76
$610.76$610.76
-0.74%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料