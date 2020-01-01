Purr (PURR) 本日のテクニカル分析
Purr 分析ページでは、AIによって生成された PURR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Purr の分析内容について詳しくご覧ください。
Purr (PURR) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.12579
|--
|+56.57%
|+98.75%
|+31.73%
Purr テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Purr の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 15
中立 7
購入 4
|移動平均:
|強い売り
|売却 13
|中立 0
|購入 1
|テクニカル指標:
|中立
|売却 2
|中立 7
|購入 3
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.127
0.1261
R2
0.1261
0.1255
R1
0.1256
0.1251
PP
0.1245
0.1245
S1
0.124
0.124
S2
0.1231
0.1236
S3
0.1226
0.1231
Purr 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.01 M
3日間のアクティブ売却額
$0.01 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.01 M
7日間のアクティブ売却額
$0.01 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Purr 資本フロー
純流入PURRUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Purr についてさらに詳しく知る
MEXCの Purr (PURR) 市場で取引
現物市場と先物市場を探索し、Purr ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。
ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.12492
$0.12492$0.12492
+0.21%
607.11K (USDT)
免責事項
本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。