pumpBTC (PUMPBTC) 本日のテクニカル分析 pumpBTC 分析ページでは、AIによって生成された PUMPBTC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で pumpBTC の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

pumpBTC (PUMPBTC) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.010836 -- +15.81% +11.61% -34.29%

PumpBTC テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる PumpBTC の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 6 中立 5 購入 15 移動平均 : 強い買い 売却 2 中立 0 購入 12 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 5 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01088 0.01087 R2 0.01087 0.01087 R1 0.01087 0.01087 PP 0.01086 0.01086 S1 0.01086 0.01086 S2 0.01085 0.01086 S3 0.01085 0.01085

PumpBTC 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.72M $4.08 M $4.80 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.01 M 3日間のアクティブ売却額 $0.01 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.04 M 7日間のアクティブ売却額 $0.04 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 PumpBTC 資本フロー 純流入 PUMPBTCUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-04 $0.00 M 0.01 2026-08-03 $0.00 M 0.01 2026-08-02 $0.00 M 0.01 2026-08-01 $0.01 M 0.01 2026-07-31 $0.00 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの pumpBTC (PUMPBTC) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、pumpBTC ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 PUMPBTC / USDT $0.010836 $0.010836 $0.010836 +0.74% 5.92M (USDT) 取 引