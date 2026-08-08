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Prom (PROM) 本日のテクニカル分析

Prom (PROM) 本日のテクニカル分析

Prom 分析ページでは、AIによって生成された PROM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Prom の分析内容について詳しくご覧ください。

Prom (PROM) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.9801--+7.74%+66.04%-4.52%
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Prom テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Prom の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 18
中立 1
購入 7
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.9726
1.9723
R2
1.9723
1.9719
R1
1.9716
1.9717
PP
1.9713
1.9713
S1
1.9706
1.9709
S2
1.9703
1.9707
S3
1.9696
1.9703

Prom 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.29M
$5.54 M
$5.83 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.28 M
3日間のアクティブ売却額
$0.30 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$1.08 M
7日間のアクティブ売却額
$1.07 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Prom 資本フロー

純流入PROMUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.01 M1.99
2026-08-07$0.02 M2.03
2026-08-06$0.03 M1.99
2026-08-05$0.03 M1.91
2026-08-04$0.03 M1.84

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、Prom ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
PROM/USDT
$1.9801
$1.9801$1.9801
-2.65%
27.36K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

PROM
PROM
USD
USD

1 PROM = 1.9801 USD

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