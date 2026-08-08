Prom (PROM) 本日のテクニカル分析 Prom 分析ページでは、AIによって生成された PROM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Prom の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Prom (PROM) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $1.9801 -- +7.74% +66.04% -4.52%

Prom テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Prom の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 18 中立 1 購入 7 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 購入 売却 4 中立 1 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 1.9726 1.9723 R2 1.9723 1.9719 R1 1.9716 1.9717 PP 1.9713 1.9713 S1 1.9706 1.9709 S2 1.9703 1.9707 S3 1.9696 1.9703

Prom 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.29M $5.54 M $5.83 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.28 M 3日間のアクティブ売却額 $0.30 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $1.08 M 7日間のアクティブ売却額 $1.07 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Prom 資本フロー 純流入 PROMUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.01 M 1.99 2026-08-07 $0.02 M 2.03 2026-08-06 $0.03 M 1.99 2026-08-05 $0.03 M 1.91 2026-08-04 $0.03 M 1.84 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Prom (PROM) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Prom ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 PROM / USDT $1.9801 $1.9801 $1.9801 -2.65% 27.36K (USDT) 取 引