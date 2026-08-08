Perle (PRL) 本日のテクニカル分析 Perle 分析ページでは、AIによって生成された PRL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Perle の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Perle (PRL) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.3 -- +22.34% +79.64% +11.27%

Perle テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Perle の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 18 中立 6 購入 2 移動平均 : 強い売り 売却 13 中立 0 購入 1 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 6 購入 1 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.3014 0.3011 R2 0.3011 0.3007 R1 0.3004 0.3005 PP 0.3001 0.3001 S1 0.2994 0.2997 S2 0.2991 0.2995 S3 0.2984 0.2991

Perle 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.66M $5.65 M $6.31 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.11 M 3日間のアクティブ売却額 $0.11 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.04M 7日間のアクティブ購入額 $0.44 M 7日間のアクティブ売却額 $0.48 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Perle 資本フロー 純流入 PRLUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.01 M 0.30 2026-08-07 $0.03 M 0.29 2026-08-06 $0.02 M 0.28 2026-08-05 -$0.02 M 0.26 2026-08-04 $0.00 M 0.27 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Perle (PRL) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Perle ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 PRL / USDC $0.3001 $0.3001 $0.3001 +4.78% 195.34K (USDT) 取 引 PRL / USDT $0.2994 $0.2994 $0.2994 +4.46% 342.99K (USDT) 取 引