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Perle (PRL) 本日のテクニカル分析

Perle (PRL) 本日のテクニカル分析

Perle 分析ページでは、AIによって生成された PRL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Perle の分析内容について詳しくご覧ください。

Perle (PRL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.3--+22.34%+79.64%+11.27%
Perle 価格について詳しく知る

Perle テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Perle の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 18
中立 6
購入 2
移動平均:強い売り売却 13中立 0購入 1
テクニカル指標:中立売却 5中立 6購入 1
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.3014
0.3011
R2
0.3011
0.3007
R1
0.3004
0.3005
PP
0.3001
0.3001
S1
0.2994
0.2997
S2
0.2991
0.2995
S3
0.2984
0.2991

Perle 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.66M
$5.65 M
$6.31 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.11 M
3日間のアクティブ売却額
$0.11 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.04M
7日間のアクティブ購入額
$0.44 M
7日間のアクティブ売却額
$0.48 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Perle 資本フロー

純流入PRLUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.01 M0.30
2026-08-07$0.03 M0.29
2026-08-06$0.02 M0.28
2026-08-05-$0.02 M0.26
2026-08-04$0.00 M0.27

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Perle (PRL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Perle ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
PRL/USDC
$0.3001
$0.3001$0.3001
+4.78%
195.34K (USDT)
PRL/USDT
$0.2994
$0.2994$0.2994
+4.46%
342.99K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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