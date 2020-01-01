Pons (PONS) 本日のテクニカル分析 Pons 分析ページでは、AIによって生成された PONS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Pons の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Pons (PONS) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.029822 -- +26.25% +894.06% +894.06%

Pons テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Pons の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 13 中立 1 購入 12 移動平均 : 購入 売却 4 中立 0 購入 10 テクニカル指標 : 強い売り 売却 9 中立 1 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.030248 0.030189 R2 0.030189 0.030149 R1 0.030144 0.030125 PP 0.030085 0.030085 S1 0.03004 0.030045 S2 0.029981 0.030021 S3 0.029936 0.029981

Pons 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.02M $0.15 M $0.17 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.84 M 3日間のアクティブ売却額 $0.84 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $1.25 M 7日間のアクティブ売却額 $1.25 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Pons 資本フロー 純流入 PONSUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Pons (PONS) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Pons ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 PONS / USD1 $0.029127 $0.029127 $0.029127 +7.97% 1.84M (USDT) 取 引 PONS / USDT $0.029835 $0.029835 $0.029835 +10.78% 8.54M (USDT) 取 引