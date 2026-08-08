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Plume Network (PLUME) 本日のテクニカル分析

Plume Network (PLUME) 本日のテクニカル分析

Plume Network 分析ページでは、AIによって生成された PLUME の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Plume Network の分析内容について詳しくご覧ください。

Plume Network (PLUME) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.011771--+5.98%+16.44%-23.08%
Plume Network 価格について詳しく知る

Plume Network テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Plume Network の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 14
中立 4
購入 8
移動平均:中立売却 7中立 2購入 5
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01178
0.01177
R2
0.01177
0.01177
R1
0.01177
0.01177
PP
0.01176
0.01176
S1
0.01176
0.01176
S2
0.01175
0.01176
S3
0.01175
0.01175

Plume Network 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.08M
$1.28 M
$1.20 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.07M
3日間のアクティブ購入額
$0.99 M
3日間のアクティブ売却額
$0.92 M
7日間のアクティブ売買差額
0.11M
7日間のアクティブ購入額
$1.35 M
7日間のアクティブ売却額
$1.24 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Plume Network 資本フロー

純流入PLUMEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.05 M0.01
2026-08-07-$0.07 M0.01
2026-08-06$0.35 M0.01
2026-08-05$0.20 M0.01
2026-08-04-$0.03 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Plume Network についてさらに詳しく知る

MEXCの Plume Network (PLUME) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Plume Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
PLUME/USDT
$0.011782
$0.011782$0.011782
-1.61%
20.78M (USDT)
PLUME/USDC
$0.011759
$0.011759$0.011759
-1.79%
4.75M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

PLUME
PLUME
USD
USD

1 PLUME = 0.011771 USD

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