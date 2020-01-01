Pippin (PIPPIN) 本日のテクニカル分析 Pippin 分析ページでは、AIによって生成された PIPPIN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Pippin の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Pippin (PIPPIN) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.017473 -- +5.69% +3.39% -33.44%

Pippin テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Pippin の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 5 中立 6 購入 15 移動平均 : 購入 売却 3 中立 3 購入 8 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 3 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01753 0.01752 R2 0.01752 0.01751 R1 0.01751 0.01751 PP 0.0175 0.0175 S1 0.01749 0.01749 S2 0.01748 0.01749 S3 0.01747 0.01748

Pippin 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -7.55M $8.52 M $16.07 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.09M 3日間のアクティブ購入額 $1.41 M 3日間のアクティブ売却額 $1.33 M 7日間のアクティブ売買差額 0.05M 7日間のアクティブ購入額 $8.56 M 7日間のアクティブ売却額 $8.51 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Pippin 資本フロー 純流入 PIPPINUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Pippin (PIPPIN) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Pippin ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 PIPPIN / USDT $0.017473 $0.017473 $0.017473 +3.39% 6.24M (USDT) 取 引 PIPPIN / USDC $0.01747 $0.01747 $0.01747 +3.31% 3.20M (USDT) 取 引