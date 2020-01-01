Pippin (PIPPIN) 本日のテクニカル分析
Pippin 分析ページでは、AIによって生成された PIPPIN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Pippin の分析内容について詳しくご覧ください。
Pippin (PIPPIN) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.017473
|--
|+5.69%
|+3.39%
|-33.44%
Pippin テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Pippin の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
購入
売却 5
中立 6
購入 15
|移動平均:
|購入
|売却 3
|中立 3
|購入 8
|テクニカル指標:
|購入
|売却 2
|中立 3
|購入 7
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01753
0.01752
R2
0.01752
0.01751
R1
0.01751
0.01751
PP
0.0175
0.0175
S1
0.01749
0.01749
S2
0.01748
0.01749
S3
0.01747
0.01748
Pippin 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-7.55M
$8.52 M
$16.07 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.09M
3日間のアクティブ購入額
$1.41 M
3日間のアクティブ売却額
$1.33 M
7日間のアクティブ売買差額
0.05M
7日間のアクティブ購入額
$8.56 M
7日間のアクティブ売却額
$8.51 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Pippin 資本フロー
純流入PIPPINUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.017473
$0.017473$0.017473
+3.39%
6.24M (USDT)
$0.01747
$0.01747$0.01747
+3.31%
3.20M (USDT)
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