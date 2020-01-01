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Pippin (PIPPIN) 本日のテクニカル分析

Pippin (PIPPIN) 本日のテクニカル分析

Pippin 分析ページでは、AIによって生成された PIPPIN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Pippin の分析内容について詳しくご覧ください。

Pippin (PIPPIN) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.017473--+5.69%+3.39%-33.44%
Pippin 価格について詳しく知る

Pippin テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Pippin の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 5
中立 6
購入 15
移動平均:購入売却 3中立 3購入 8
テクニカル指標:購入売却 2中立 3購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01753
0.01752
R2
0.01752
0.01751
R1
0.01751
0.01751
PP
0.0175
0.0175
S1
0.01749
0.01749
S2
0.01748
0.01749
S3
0.01747
0.01748

Pippin 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-7.55M
$8.52 M
$16.07 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.09M
3日間のアクティブ購入額
$1.41 M
3日間のアクティブ売却額
$1.33 M
7日間のアクティブ売買差額
0.05M
7日間のアクティブ購入額
$8.56 M
7日間のアクティブ売却額
$8.51 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Pippin 資本フロー

純流入PIPPINUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Pippin (PIPPIN) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Pippin ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
PIPPIN/USDT
$0.017473
$0.017473$0.017473
+3.39%
6.24M (USDT)
PIPPIN/USDC
$0.01747
$0.01747$0.01747
+3.31%
3.20M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

PIPPIN
PIPPIN
USD
USD

1 PIPPIN = 0.017473 USD

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