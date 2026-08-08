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Pieverse (PIEVERSE) 本日のテクニカル分析

Pieverse (PIEVERSE) 本日のテクニカル分析

Pieverse 分析ページでは、AIによって生成された PIEVERSE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Pieverse の分析内容について詳しくご覧ください。

Pieverse (PIEVERSE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.8061--+18.82%+19.77%+0.21%
Pieverse 価格について詳しく知る

Pieverse テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Pieverse の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 12
中立 2
購入 12
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:強い買い売却 2中立 2購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.8095
0.8089
R2
0.8089
0.8086
R1
0.8086
0.8084
PP
0.808
0.808
S1
0.8077
0.8077
S2
0.8071
0.8075
S3
0.8068
0.8071

Pieverse 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.19M
$1.48 M
$1.68 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.39 M
3日間のアクティブ売却額
$0.37 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.05M
7日間のアクティブ購入額
$1.60 M
7日間のアクティブ売却額
$1.65 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Pieverse 資本フロー

純流入PIEVERSEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.10 M0.79
2026-08-07-$0.05 M0.77
2026-08-06$0.10 M0.77
2026-08-05$0.04 M0.79
2026-08-04-$0.01 M0.82

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Pieverse (PIEVERSE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Pieverse ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
PIEVERSE/USDT
$0.8061
$0.8061$0.8061
+4.72%
112.71K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

PIEVERSE から USD の計算機

金額

PIEVERSE
PIEVERSE
USD
USD

1 PIEVERSE = 0.8061 USD

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