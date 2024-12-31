パイコイン (PI) 本日のテクニカル分析 パイコイン 分析ページでは、AIによって生成された PI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で パイコイン の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

パイコイン (PI) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.09103 -- +5.39% -6.98% -47.77%

パイコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる パイコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 14 中立 2 購入 10 移動平均 : 中立 売却 7 中立 0 購入 7 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 2 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.09095 0.09095 R2 0.09095 0.09094 R1 0.09094 0.09094 PP 0.09094 0.09094 S1 0.09093 0.09093 S2 0.09093 0.09093 S3 0.09092 0.09093

パイコイン 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.69M $6.60 M $7.28 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.03M 3日間のアクティブ購入額 $3.66 M 3日間のアクティブ売却額 $3.69 M 7日間のアクティブ売買差額 0.06M 7日間のアクティブ購入額 $6.87 M 7日間のアクティブ売却額 $6.81 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 パイコイン 資本フロー 純流入 PIUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。