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パイコイン (PI) 本日のテクニカル分析

パイコイン (PI) 本日のテクニカル分析

パイコイン 分析ページでは、AIによって生成された PI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で パイコイン の分析内容について詳しくご覧ください。

パイコイン (PI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.09103--+5.39%-6.98%-47.77%
パイコイン 価格について詳しく知る

パイコイン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる パイコイン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 14
中立 2
購入 10
移動平均:中立売却 7中立 0購入 7
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.09095
0.09095
R2
0.09095
0.09094
R1
0.09094
0.09094
PP
0.09094
0.09094
S1
0.09093
0.09093
S2
0.09093
0.09093
S3
0.09092
0.09093

パイコイン 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.69M
$6.60 M
$7.28 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$3.66 M
3日間のアクティブ売却額
$3.69 M
7日間のアクティブ売買差額
0.06M
7日間のアクティブ購入額
$6.87 M
7日間のアクティブ売却額
$6.81 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

パイコイン 資本フロー

純流入PIUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの パイコイン (PI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、パイコイン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
PI/USDT
$0.09103
$0.09103$0.09103
+3.27%
2.78M (USDT)
PI/USDC
$0.09092
$0.09092$0.09092
+3.20%
619.17K (USDT)
PI/USD1
$0.09093
$0.09093$0.09093
+3.30%
630.78K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

PI
PI
USD
USD

1 PI = 0.09103 USD

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