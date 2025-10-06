Phi価格(PHI)
+1.43%
+0.04%
-31.81%
-31.81%
Phi (PHI) のリアルタイム価格は $ 0.007092 です。過去24時間、PHI は最低 $ 0.006975 から最高 $ 0.008869 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。PHI の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。
短期的なパフォーマンスでは、PHI は過去1時間で +1.43%、過去24時間で +0.04% 、過去7日間で -31.81% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。
BASE
Phi の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 55.44K です。PHI の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 7.09M です。
Phi の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ +0.00000284
|+0.04%
|30日
|$ +0.002092
|+41.84%
|60日
|$ +0.002092
|+41.84%
|90日
|$ +0.002092
|+41.84%
本日 PHI は、 $ +0.00000284 (+0.04%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は $ +0.002092 (+41.84%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、PHI は、 $ +0.002092 (+41.84%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.002092 (+41.84%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Phi (PHI) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Phi 価格履歴ページ を今すぐチェック。
Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.
Phi は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Phi への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。
さらに、
- PHI のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Phi に関する分析と報告をご覧ください。
当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Phi の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。
Phi (PHI) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Phi (PHI) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Phi の短期および長期予測を調べることができます。
今すぐ Phi の価格予測 をチェック！
Phi (PHI) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ PHI トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！
Phi の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Phi 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。
Phi についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|10-23 01:13:05
|業界の最新情報
暗号通貨恐怖指数が下落、市場が「極度の恐怖」モードに再突入
|10-22 21:14:27
|業界の最新情報
ビットコインは10月に入ってから5.12%下落しており、史上3回目の10月下落となる可能性がある
|10-22 12:58:37
|業界の最新情報
ビットコインが109,000ドルを下回り、イーサリアムが3,900ドルのサポートラインを失い、暗号資産の時価総額が3.751兆ドルに下落
|10-21 22:34:24
|業界の最新情報
ビットコインが反発し、20分間で1%以上上昇して108,000ドルを突破
|10-21 15:53:36
|業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
|10-20 18:31:42
|業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。
金額
1 PHI = 0.007092 USD
-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料