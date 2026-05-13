PENDULUM から ヨルダン・ディナール への変換表
PENDULUM から JOD への変換表
JOD から PENDULUM への変換表
- 1 PENDULUM0.012959 JOD
- 5 PENDULUM0.064794 JOD
- 10 PENDULUM0.129587 JOD
- 50 PENDULUM0.647935 JOD
- 100 PENDULUM1.3 JOD
- 1,000 PENDULUM12.96 JOD
- 5,000 PENDULUM64.79 JOD
- 10,000 PENDULUM129.59 JOD
- 1 JOD77.16 PENDULUM
- 5 JOD385.8 PENDULUM
- 10 JOD771.6 PENDULUM
- 50 JOD3,858 PENDULUM
- 100 JOD7,716 PENDULUM
- 1,000 JOD77,168 PENDULUM
- 5,000 JOD385,841 PENDULUM
- 10,000 JOD771,682 PENDULUM
PENDULUM (PENDULUM) は現在 JD 0.012959 JOD で取引されており、過去24時間で 0.00% の変動がありました。24時間取引高は JD70.50 で、完全希薄化後時価総額は JD0.00 JOD です。リアルタイムのトレンド、チャート、履歴データの詳細については、専用の PENDULUM 価格 ページをご覧ください。
0.00 JOD
循環供給量
70.50
24時間の 取引高
0.00 JOD
時価総額
0.00%
価格変動 (1日)
JD 0.01847
24H 最高値
JD 0.01827
24H 最安値
上記の PENDULUM から JOD へのトレンドチャートは、リアルタイム価格と過去の変動の両方を表示しています。24時間、7日間、30日間、90日間など、時間枠を切り替えることで、短期および長期のトレンドを分析し、市場パターンを特定し、PENDULUM の JOD に対する変動を追跡できます。このビジュアルツールは、情報に基づいた取引と投資の意思決定をサポートします。最新の市場情報については、現在の PENDULUM 価格をご確認ください。
PENDULUM から JOD への変換概要
時点 | 1 PENDULUM = 0.012959 JOD | 1 JOD = 77.16 PENDULUM
本日、1 PENDULUM から JOD への変換レートは 0.012959 JOD です。
5 PENDULUM を購入するには 0.064794 JOD がかかり、10 PENDULUM の価値は 0.129587 JOD になります。
1 JOD は 77.16 PENDULUM に変換できます。
50 JOD は、プラットフォーム手数料やガス代を除いて、3,858 PENDULUM に変換できます。
過去7日間で、1 PENDULUM から JOD への変換レートは、+2.23% 変動しました。
直近24時間で、レートは 0.00% 変動し、最高値は 0.013101 JOD、最安値は 0.012959 JOD に達しました。
1ヶ月前、1 PENDULUM の価値は 0.016647 JOD であり、現在の価値と比較して -22.16% の変動を示しています。
過去90日間で、PENDULUM は -0.00056034 JOD の価格変動を示しており、-4.15% の値動きとなっています。
PENDULUM から JOD への変換におけるボラティリティと価格動向
過去24時間において、PENDULUM (PENDULUM) は 0.012959 JOD から 0.013101 JOD の間で変動し、短期的な市場のボラティリティを反映しています。過去7日間においては、最低 0.012625 JOD から最高 0.016307 JOD の範囲で推移しました。以下の表で、過去24時間・7日間・30日間・90日間における PENDULUM から JOD への価格変動およびボラティリティデータを確認できます。
|直近24時間
|過去7日間
|過去30日間
|過去90日間
|高値
|JD 0
|JD 0.01
|JD 0.01
|JD 0.01
|安値
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|平均
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|JD 0.01
|ボラティリティ
|+1.08%
|+29.04%
|+31.10%
|+63.38%
|変動率
|-1.08%
|+2.24%
|-22.15%
|-4.14%
PENDULUM の 2027 と2030年の JOD での価格予測
PENDULUM の価格見通しは、市場の需要、採用動向、機関投資家の関与、そしてより広範な経済要因によって形成されます。年間5%の予測成長率を使用した場合、今後数年間の PENDULUM から JOD の可能性への予測は以下のとおりです：
PENDULUM の 2027 年の価格予測
現在の価格水準から年間5%の成長率が維持された場合、PENDULUM は 2027 年までにおおよそ JD0.013607 に達する可能性があります。
PENDULUM の2030年の価格予測
2030年までに、PENDULUM は同様の長期成長モデルに従って JD0.015751 JOD 程度まで上昇する可能性があります。
これらの予測は仮説的なものであり、方向性の予測を目的としており、金融アドバイスではありません。短期予測や2040年までの長期予測など、より詳細な市場の見通しと将来のシナリオについては、PENDULUM 価格予測ページ をご覧ください。
PENDULUM 概要
ヨルダン・ディナール 概要
PENDULUM と JOD の市場統計
149,933,229
PEN
現在の PENDULUM と JOD の為替レート
PENDULUM (PENDULUM) の本日のライブ価格は JD 0.012958703134222346865 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の PENDULUM から JOD への変換レートは、JD 0.012958703134222346865 につき PENDULUM です。
MEXCで PENDULUM の詳細を見る
ヨルダン・ディナール（JOD）は1950年に導入されました。単なる公式通貨にとどまらず、同国の経済的な回復力と野心を体現する存在です。一般的に「JOD」と略され、「د.ا」の記号で表記されます。かつてのパレスチナ・ポンドに代わり導入された本通貨は、ヨルダンの政治・経済の進化と密接に結びついた、新たな時代の幕開けを象徴しています。
日常生活において、ディナールは社会機能の基盤です。政府支出から日々の商業、賃金の支払い、商品価格の設定、さらには観光業まで、あらゆる経済活動を支えています。特にその安定性は、経済拡大と国民の繁栄に欠かせません。また、湾岸協力会議諸国などで働くヨルダン人からの送金は重要な外貨収入源であり、ディナールに換算されることで多くの家庭の生計と国家経済を支えています。
ヨルダン中央銀行は、経済動乱の多い地域において通貨の安定を維持する重責を担っています。その金融政策は、インフレ抑制と銀行セクターの強化を目的としています。こうした措置は投資家の信頼を構築し、経済発展を促進する上で極めて重要です。
デザイン面では、ヨルダンの歴史と文化、そして成果が豊かに表現されています。紙幣にはアブドゥッラー2世国王の肖像や、ペトラ遺跡、アル＝ハズネ神殿といった古代史跡が描かれています。これらは法定通貨としての役割だけでなく、ハシェミット王国の主権とアイデンティティ、そして伝統と進歩を称える象徴でもあります。
通貨の安定性は国際貿易、特に中東地域や主要経済圏との協定においても強みとなっています。この安定した通貨基盤は金融技術分野にも波及しており、MEXCのデータではZerebro（ZEREBRO）とJODのペアが人気を集めるなど、デジタル資産の取引においてもその信頼性が示されています。
結論として、ヨルダン・ディナールは単なる決済手段ではなく、国の回復力と希望の象徴です。歴史を物語るデザインから国際貿易での役割に至るまで、同通貨はヨルダンの金融的自立を証明しています。経済発展が続く中で、ディナールは今後も国民の福祉に貢献し、経済活動を支える主役であり続けるでしょう。
MEXCで利用可能な PENDULUM 取引ペア
現物
PENDULUM/USDT
|0.01
|取引
上記の表は PENDULUM の現物取引ペアのリストを示しています。このリストでは PENDULUM がUSDT、USDCなどの主要な暗号資産と直接交換される市場を網羅しています。現物取引では、レバレッジを利用せずに現在の市場価格で PENDULUM を売買できます。
先物
人気の無期限先物の中から、ロング・ショートポジションが可能な PENDULUM の先物取引ペアをチェックしましょう。MEXCは暗号資産デリバティブの主要プラットフォームで、最大500倍のレバレッジ、深い流動性、そして戦略的取引向けの幅広い PENDULUM 先物市場を提供しています。
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WARD
+371.72%
TROLL
TROLLSOL
+31.78%
ENI Minds
ENM
+26.00%
Writeonix
WNX
+25.00%
Matchain
MAT
+24.14%
USD建てで見る PENDULUM と JOD：概要と洞察
PENDULUM (PENDULUM) vs USD：市場比較
PENDULUM 価格概要
- 現在の価格（USD）：$0.01827
- 7日間の変動：+2.23%
- 30日間の推移：-22.16%
暗号資産の価格はなぜ変動するのでしょうか？
- 市場のセンチメント：ニュース、ソーシャルメディアのトレンド、あるいはクジラの活動が、急激な変動の引き金になることがあります。
- 採用と実用性：ネットワークの更新、使用量の増加、またはパートナーシップは、長期的な価値に影響を与える可能性があります。
- マクロ経済：インフレ、金利、米ドルの強さは暗号資産需要に影響を与える可能性があります。
- 規制の変更：政府や金融当局からの発表は、市場に変動を与えることが多いです。
なぜこれが重要なのか
- 価格が上昇するということは、暗号資産の価値が上がっているということであり、売り手にとっては良いことです。
- 価格が下落すると買いのチャンスとなる可能性があります。しかし、同時にリスクも伴います。
USD：暗号資産価格のグローバルベンチマーク
PENDULUM を含むほとんどの暗号資産は、現地通貨に関係なく、世界中の暗号資産取引所で米ドル (USD) で価格設定されています。
したがって、JOD に変換するかどうか 、PENDULUM の米ドル価格は依然として主要な市場のベンチマークです。
[PENDULUM 価格] [PENDULUM 米ドルへ]
ヨルダン・ディナール (JOD) vs USD：市場スナップショット
為替レートの概要
- 現在のレート (JOD/USD)：1.4104133639487062
- 7日間の変動：-0.00%
- 30日間の推移：-0.00%
為替レートはなぜ変動するのでしょうか？
- 金利：中央銀行が金利を上げたり下げたりすると、投資家の行動に影響を及ぼします。
- インフレ：インフレ率が低いと通貨の価値が維持されます。
- 経済指標：GDP成長率、雇用、貿易収支などのデータは信頼感に影響を与えます。
- 市場センチメント：ニュース、政策変更、政治的変化は急速な変化を引き起こす可能性があります。
なぜこれが重要なのか
- JOD が強くなると、同じ量の PENDULUM を取得するために支払う金額が少なくなります。
- JOD が弱くなると、暗号資産のUSD価格が変わらなくても、支払う金額は増えることになります。
現在のレートを活用したいですか？
当社の暗号資産購入チャネルで JOD を使用して PENDULUM を安全に購入しましょう。
PENDULUM から JOD への為替レートに影響を与えるものは何ですか？
PENDULUM (PENDULUM) と ヨルダン・ディナール (JOD) の為替レートは、様々な世界的および地域的要因の影響を受けます。PENDULUM での取引や投資にご興味をお持ちの場合は、この為替レートの変動要因を理解することで、より情報に基づいた意思決定を行うことができます。
1. 市場センチメントとニュース
暗号資産市場はセンチメントに大きく左右されます。大手提携、採用の増加、好意的なメディア報道といった前向きな展開は、需要を押し上げ、PENDULUM から JOD へのレートを上昇させる可能性があります。一方で、否定的な報道、セキュリティ問題、規制措置などは価格下落につながる可能性があります。
2. 政府の規制と法的明確性
暗号資産の主要市場と JOD 発行国における規制環境は、重要な役割を果たします。支援的な政策は、暗号資産への信頼と普及を高め、レートを押し上げる可能性があります。一方で、制限的または不明確な規制は、市場に不確実性をもたらすことがよくあります。
3. JOD 通貨の強さと地域経済指標
金利、インフレ率、GDPの伸びといった伝統的な経済要因は、JOD の強さに直接影響を与えます。インフレや政策変更により JOD が下落すると、投資家が PENDULUM などの代替通貨を探し、需要が増加し為替レートを上昇させる可能性があります。
4. ブロックチェーンと技術開発
PENDULUM のような暗号資産では、ネットワークのアップグレード、スケーラビリティソリューション、エコシステムの拡大といった技術革新が、普及率の向上と価格上昇につながることがよくあります。こうした変化は投資家の信頼を高め、為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。
5. 世界の金融イベントと市場動向
世界的なインフレ懸念、地政学的緊張、中央銀行による金利変更といったマクロ経済動向は、価値の保存手段としての暗号資産への移行を促す可能性があります。不確実な時期には、PENDULUM の需要が高まり、 JOD への変換に影響を与える可能性があります。
PENDULUM から JOD へ即時変換
リアルタイムの PENDULUM から JOD への為替レート変換ツールをご利用いただくと、最新のレートをご確認いただけます。取引を計画されている方でも、市場動向を注視されている方でも、最新の価格と過去のチャートをご覧いただけるので、常に最新情報をご確認いただけます。
よくある質問
日本 における PENDULUM から JOD の為替レートは、どのように算出されていますか？
日本 における PENDULUM から JOD の為替レートは、PENDULUM の現在の価値（通常は JOD 建て）に基づき、機関投資家向けのFXレートを用いて JOD に換算されています。このレートは、世界中の深い流動性ソースから取得したリアルタイムの市場価格を反映しています。
なぜ 日本 における PENDULUM から JOD の為替レートはこれほど頻繁に変動するのですか？
PENDULUM と法定通貨の両方が、世界情勢や需給状況、さらには 日本 国内の市場活動にも反応するため、PENDULUM から JOD へのレートは頻繁に変動します。特にボラティリティが高い時期には、数秒単位で価格が動くことがあります。
日本 で表示されているレートと、実際に変換したときに受け取るレートの違いは何ですか？
日本 における PENDULUM から JOD の表示レートはリアルタイムであり、市況を反映しています。ただし、実際の変換レートはスプレッド、スリッページ、または約定のタイミングにより、表示価格とわずかに異なる場合があります。
日本 において、PENDULUM から JOD へのレートは取引所ごとに異なることがありますか？
はい。プラットフォームごとの流動性や取引高、地域ごとの需要、手数料体系の違いにより、価格差が生じることがあります。
日本 において、PENDULUM から JOD へのレートが昨日と比べて高くなったり低くなったりするのはなぜですか？
レートは、マクロ経済ニュース、投資家のセンチメント、中央銀行の発表、インフレデータ、あるいはプロトコルのアップグレードやETF関連イベントなど、暗号資産特有の出来事に基づいて変動します。
今は PENDULUM を JOD に変換するのに良い時期でしょうか、それとも待つべきでしょうか？
確実に正しいタイミングというものはありません。価格の動向や過去のデータ、世界経済の状況を確認して、意思決定の参考にしてください。
日本 で、PENDULUM から JOD への変換タイミングを見極めるのに役立つツールにはどのようなものがありますか？
ライブチャート、移動平均線、RSI、取引高分析、市場ニュースなどが一般的に使われるツールです。また、多くのユーザーは重要な価格水準にアラートを設定しています。
PENDULUM と JOD の長期的なトレンドはどうやって把握できますか？
このページにあるインタラクティブチャートを活用して、過去の価格分析やパターンの特定、さらには異なる時間足でのトレンド比較を行ってください。
日本 におけるニュースや規制は、PENDULUM から JOD のレートにどのような影響を与えますか？
日本 の現地規制、インフレデータ、金利の変動、そして地政学的イベントなどは、JOD の価値を強めたり弱めたりする要因となります。たとえ PENDULUM が安定していたとしても、変換レートに影響を与えることがあります。
PENDULUM と JOD の為替レートに影響を与える暗号資産特有のイベントにはどのようなものがありますか？
半減期、プロトコルのアップグレード、大口投資家の動き、ETF承認、新規取引所上場などは、しばしば価格変動を引き起こし、PENDULUM から JOD のレートに影響を与えます。
PENDULUM から JOD へのレートを他の通貨と比較できますか？
はい。当社の変換機能を使用すれば、さまざまな 日本 の法定通貨や暗号資産を切り替えて、最も有利なレートを比較・確認することができます。
PENDULUM から JOD へのレートが適正かどうかは、どう判断すればよいですか？
主要な市場指数と比較するか、複数の取引所のレートを比べて確認しましょう。当社の変換機能は、リアルタイムの集約データを使用して、競争力のある価格を維持しています。
PENDULUM から JOD へのレートを1日を通して監視する最適な方法は何ですか？
このページ、または PENDULUM の価格ページをブックマークして、ライブチャートで日中の価格変動やオープンタイミングを確認しましょう。
日本 の週末や祝日は、PENDULUM から JOD の変換レートに影響しますか？
はい、暗号資産は24時間365日取引されていますが、法定通貨市場では週末や祝日に流動性が低下する場合があり、それに伴ってスプレッドの拡大やボラティリティの上昇が起こる可能性があります。なお、祝日は国や地域によって異なります。
PENDULUM から JOD への目標価格を設定して、その価格に達したときに変換することはできますか？
変換機能では取引を実行できませんが、MEXCのアラート設定や指値注文を活用することで、特定の価格水準で実行を自動化できます。
日本 において、PENDULUM と JOD に影響を与える要因については、どこで詳しく学べますか？
上記のコンテンツをご覧いただき、マクロ経済の変動要因や市場動向、さらには PENDULUM と JOD に関する過去のパフォーマンスデータについての知見を深めてください。
PENDULUM を JOD に変換することと、それを取引することの違いは何ですか？
変換は、単に PENDULUM と JOD の1対1の価値を確認するものです。一方で取引は、指値注文、デリバティブ、レバレッジなどの追加ツールを活用し、公開市場で売買を行うことを指します。
PENDULUM から JOD は暗号資産投資家にとって一般的な参照情報ですか？
多くの投資家は、JOD またはステーブルコインで PENDULUM の価格を追跡しています。PENDULUM から JOD は、実質的な価値を把握したり、現地通貨の変動に対してヘッジしたり、あるいは 日本 での現金化を計画する際に非常に役立ちます。
主要な経済イベントの際、PENDULUM から JOD のレートにはどのような影響がありますか？
インフレ報告、金利決定、あるいは危機発生時には、法定通貨のボラティリティが高まることがよくあります。JOD は世界的なリスクセンチメントによって強まったり弱まったりすることがあり、それが為替レートに直接影響を与えます。
MEXCは、PENDULUM から JOD へのレートの正確性と競争力をどのように維持していますか？
MEXCは、世界規模の豊富な流動性プールから価格を集約し、スプレッドを最小限に抑え、リアルタイムでレートを更新することで、正確性と透明性を確保しています。
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PENDULUM についてさらに詳しく知る
PENDULUM USDT（先物取引）
PENDULUM をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの PENDULUM USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
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MEXCを通じて PENDULUM を購入する理由
MEXCは、その信頼性、深い流動性、幅広いトークンの選択肢で知られており、PENDULUM を購入するのに最適な暗号資産プラットフォームの1つです。
数百万人のユーザーに加わり、今すぐMEXCで PENDULUM を購入 しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。