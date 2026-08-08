Opinion (OPN) 本日のテクニカル分析 Opinion 分析ページでは、AIによって生成された OPN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Opinion の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Opinion (OPN) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.05429 -- +12.44% -11.46% -74.03%

Opinion テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Opinion の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 17 中立 1 購入 8 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 1 購入 8 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.05416 0.05415 R2 0.05415 0.05415 R1 0.05415 0.05415 PP 0.05414 0.05414 S1 0.05414 0.05414 S2 0.05413 0.05414 S3 0.05413 0.05413

Opinion 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.31M $1.41 M $2.72 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.19 M 3日間のアクティブ売却額 $0.18 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.04M 7日間のアクティブ購入額 $0.79 M 7日間のアクティブ売却額 $0.83 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Opinion 資本フロー 純流入 OPNUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.04 M 0.05 2026-08-07 -$0.08 M 0.05 2026-08-06 -$0.13 M 0.05 2026-08-05 -$0.09 M 0.05 2026-08-04 -$0.14 M 0.05 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Opinion (OPN) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Opinion ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 OPN / USDT $0.05429 $0.05429 $0.05429 +4.68% 1.21M (USDT) 取 引 OPN / USDC $0.05418 $0.05418 $0.05418 +4.35% 1.03M (USDT) 取 引