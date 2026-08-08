OpenGradient (OPG) 本日のテクニカル分析 OpenGradient 分析ページでは、AIによって生成された OPG の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で OpenGradient の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

OpenGradient (OPG) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.09628 -- -1.62% -19.57% -66.19%

OpenGradient テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる OpenGradient の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 5 中立 6 購入 15 移動平均 : 購入 売却 4 中立 2 購入 8 テクニカル指標 : 強い買い 売却 1 中立 4 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.0964 0.0963 R2 0.0963 0.0963 R1 0.0963 0.0963 PP 0.0962 0.0962 S1 0.0962 0.0962 S2 0.0961 0.0962 S3 0.0961 0.0961

OpenGradient 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.09M $1.98 M $2.07 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.03M 3日間のアクティブ購入額 $0.11 M 3日間のアクティブ売却額 $0.13 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.28 M 7日間のアクティブ売却額 $0.30 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 OpenGradient 資本フロー 純流入 OPGUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.02 M 0.10 2026-08-07 $0.00 M 0.09 2026-08-06 $0.07 M 0.09 2026-08-05 -$0.01 M 0.09 2026-08-04 -$0.01 M 0.09 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの OpenGradient (OPG) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、OpenGradient ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 OPG / USDT $0.09624 $0.09624 $0.09624 +3.51% 730.76K (USDT) 取 引